Тест-драйв металлочерепицы с покрытием Valori: отзывы покупателей

Металлочерепица с покрытием Valori

Металлочерепица: что с ней стало год спустя?

Летом 2020 года «Металл Профиль» представил новинку — металлочерепицу с покрытием Valori класса «Премьер». Первая партия вышла в цвете Violet (фиолетовый). С тех пор появились еще 5 цветов, а покрытие стали использовать также для профилированного листа, сайдинга и штакетника.

Всегда интересно: а как новинка показала себя? Мы обратились к тем, кто первым купил Valori – это были клиенты «Металл Профиль» из Беларуси. Узнали, какие у них впечатления через два года и не разочаровались ли. Также расскажем о том, как покупатели испытывали покрытие Valori и покажем, как выглядит эта металлочерепица в деле.

Металлочерепица Монтекристо Valori Violet

Всем клиентам, купившим металлочерепицу, задавали простой вопрос: «Почему выбрали Valori?» Каждый называл свои причины.

Причина № 1. Привлекательная цена

Valori относится к покрытиям класса «Премьер». Цена ее ниже, чем у некоторых других строительных материалов. С учетом характеристик, покупатели получают премиум продукт по доступной цене. А еще у этого покрытия необычный вид поверхности: выглядит как текстурированное, но при этом на ощупь оно гладкое.

– Изначально я планировала выбрать другую металлочерепицу, но, приехав в магазин, поменяла решение. Женщины часто обращают внимание на цвет, здесь он мне сразу понравился. Но это не единственная причина выбора: во-первых, продавец рассказал о стойкости, а во-вторых, меня устроила цена. Она относительно ниже, чем у других видов хорошей металлочерепицы. Совсем «эконом» я покупать не хотела, мне нужно, чтобы срок службы был долгий, не хочу менять крышу через несколько лет, – говорит Елена Юрьевна из Солигорского района.

По словам Елены Юрьевны, она была уверена, что новинка придется ко двору, а точнее – к крыше дома. Так и получилось. Металлочерепица «Трамонтана» с покрытием Valori оттенка Violet прекрасно смотрится на кровле.

Причина № 2. Необычные цвета

Металлочерепица с покрытием Valori оттенка Violet

Покрытию Valori присвоен максимально высокий показатель цветостойкости – RUV4. Это значит, что оно не выцветает даже в южных регионах. Но интересно то, что на скатах кровли это покрытие не смотрится плоско: оттенок меняется в зависимости от угла падения света.

– За переливы цвета мы ласково зовем нашу металлочерепицу «хамелеон». В разное время суток она выглядит по-разному: на закате – ежевичная, днем – более бордовая, в пасмурные дни Valori смотрится как черная, – говорит Елена Юрьевна.

С ней согласен и Артем Викторович.

– Оттенок очень интересный. Он всем нравится, но никто не может сказать, какого точно цвета крыша. Днем на солнце одни люди видят ее баклажанной, а другие – бордовой. С противоположной стороны этого же дома на солнце она смотрится коричневой, но уже под другим углом выглядит чуть темнее.

На фото один и тот же отрезок металла в покрытии Valori цвета Violet, только под разными углами и освещением

Причина № 3. Температурная стойкость

Один из домов с Valori

Valori не теряет эксплуатационных характеристик даже в сильные морозы и жару. Минувшей зимой в Витебске температура воздуха доходила до -28, в Солигорском районе до -30 градусов, но во всех регионах металлочерепица прекрасно перенесла холод.

– После сильных морозов ничего не поменялось, для Valori как будто и не было зимы, – отмечает Елена Юрьевна.

Татьяна Александровна из Витебска рассказала, что зимние холода не повлияли на металлочерепицу, которая осталась «как новенькая».

– Я не пожалела, что ее взяла, – добавила женщина.

Причина № 4. Защита от механических повреждений

Благодаря толщине 30 мкм и усовершенствованному полиэфиру покрытие отлично противостоит дождю, ветру и снегу. С изнаночной и лицевой стороны стальная основа покрыта несколькими защитными слоями. Это:

- цинк;

- пассивирующий слой;

- грунт;

- а также полимерное (с внешней стороны) и защитное (с изнаночной) покрытие.

На устойчивость к повреждениям покрытие Valori испытывали и клиенты. Артем Викторович выбрал для этого нестандартный способ — брал гвоздь и царапал покрытие.

– Я «докопался» до грунта, но не до металла. Получается, что металлочерепице с покрытием Valori не страшны царапины, удары веток и другие неприятности природы, – резюмирует покупатель.

Татьяна Александровна также подтвердила, что Valori сложно расцарапать до металла. Она отметила, что крыше не страшны удары веток и град.

Витебск. Valori®. Вид сверху

СПРАВКА

Основные характеристики Valori:

Сталь с покрытием — 0,5мм

Толщина полимерного покрытия — 30 мкм

Максимальная температура эксплуатации — 100 °C

Блеск — 4 ед.

Прочность при изгибе — 1,5 Т

Прочность при ударе — 10 Дж

Твердость по карандашу — Н

Истирание МЭК — 100 ед.

А что с рекомендациями?

Дом в Беларуси

– Прошло два года, и у нас нет никаких претензий к Valori, мы довольны. Соседи также по достоинству оценили нашу металлочерепицу. Я рассказывала о ней и другим людям, – говорит Елена Юрьевна.

Итог

Время показало, что новинка себя оправдала. Ей не страшны суровая зима и механические повреждения. Она радует покупателей разнообразием оттенков и привлекательной ценой.

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*Violet (англ.) — фиолетовый.