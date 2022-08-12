Что должно быть в «тревожном чемоданчике» и куда эвакуироваться в экстренном случае? Памятка МЧС Челябинской области

Простые правила, которые сэкономят время и помогут спастись Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что делать в экстренных случаях, изучают в школьной программе ОБЖ. Вот только с этих уроков многие помнят лишь противогазы, искусственное дыхание и разборку автомата Калашникова. А ведь во время катастрофы нужно еще уметь грамотно эвакуироваться, быстро прихватив самые нужные вещи. Как это сделать, изучаем в памятке МЧС Челябинской области.

Морально подготовиться к чрезвычайной ситуации невозможно: это всегда происходит неожиданно. Но при этом человек может заранее собраться. Чтобы не бегать по квартире в поисках важных предметов, теряя драгоценные минуты, лучше сразу же сложить вещи в «тревожный чемоданчик» и хранить его там, где смогут достать все члены семьи.

ЧТО ПОЛОЖИТЬ В «ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК»

В случае ЧП могут возникнуть перебои с коммунальными услугами, а магазины — и вовсе перестать работать. Поэтому под рукой нужно хранить все, что может пригодиться. Даже если придется оставаться дома несколько дней.

Такие предметы первой необходимости можно назвать «тревожным набором». Что в него входит:

- аптечка первой помощи (с бинтами, ватой, пластырем, пинцетом, спиртом, термометром, аспирином, таблетками против диареи, антисептическими салфетками и перчатками);

- индивидуальные лекарства, которые жизненно необходимы;

- фонарик и запас батареек;

- охотничьи спички и зажигалки;

- запас консервов, высококалорийных продуктов и другой еды, которую не обязательно готовить;

- еда для домашних животных и детей;

- питьевая вода (с расчетом 4,5 литра на человека в сутки);

- одноразовая посуда;

- средства личной гигиены (зубные принадлежности, мыло, прокладки и подгузники);

- сменная одежда;

- телефон и рация со сменными аккумуляторами;

- универсальный нож;

- нитки, ножницы, иголки.

Важно сложить и документы! Это паспорт, военник и свидетельства о рождении детей. Желательно переупаковывать набор каждые полгода, чтобы в нем не было просрочки.

КАК ЭВАКУИРОВАТЬСЯ В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ

При крупной аварии, катастрофе или стихийном бедствии в городе начнут работать сирены, сообщения появятся на радио, телевидении, в интернете и будут приходить по СМС. В каждом районе по громкоговорителю сообщат, что произошло и что нужно делать. В этом же послании укажут место и время, куда нужно подойти, чтобы отправиться в безопасный район.

Чтобы все прошло слаженно и без лишней паники, нужно действовать по инструкции:

1) сообщить о случившемся как можно большему количеству людей;

2) на каждую сумку и «тревожный чемоданчик» наклеить бирку со своими фамилией, именем и отчеством, адресом и эвакуационным пунктом;

3) положить детям в карманы или пришить к одежде бирки с указанием имен родителей и их мест работы;

4) перед выходом отключить свет, газ и воду, а также закрыть окна и двери на замок.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ АВАРИИ

Если произойдет химическая, биологическая или радиационная авария, то в первую очередь необходимо защитить органы дыхания. Для этого под рукой должны быть ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски, респираторы или противогазы.

Затем нужно закрыть все окна, заклеить вентиляционные люки, отключить технику от розеток и включить радио, чтобы ждать дальнейших указаний. Если знаете ближайшее защитное сооружение — отправляйтесь к нему, взяв «тревожный чемоданчик».

Главное в таких ситуациях — не поддаваться панике, действовать спокойно и помогать пожилым и детям. Что делать дальше, будут объяснять сотрудники МЧС.

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