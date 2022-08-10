С 10 августа кондукторы снова начали продавать транспортные карты в Челябинске

Купить такую же можно у кондукторов
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
С 10 августа общественный транспорт Челябинска перешел на новую систему оплаты проезда. Теперь повысилась стоимость билетов за наличку, а вот проездные, наоборот, стали дешевле. Объясняем, где можно купить такую карту и где ее пополнить.
ГДЕ КУПИТЬ ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Стоимость пластикового проездного — 50 рублей. Эта сумма уже лежит на счету, так что ее хватит на две поездки. У челябинских пассажиров есть 4 варианта, где можно купить транспортную карту:
1) у кондуктора (за наличку);
2) в депо;
Инфографика: Сергей Зверев
3) в головном офисе Челябинвестбанка (пл. Революции, 8);
4) на автостанциях («Северные ворота», «Восточные ворота», «Южные ворота», Центральном автовокзале).
Кроме того, в ближайшие выходные организуют дополнительные пункты продажи транспортных карт. 13 августа они будут работать во всех офисах Челябинвестбанка, а 13 и 14 — в «Космосе», «Кольце» и «Горках».
КАК ПОПОЛНИТЬ ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ
На счет транспортной карты можно положить любую сумму. Остаток будет фиксироваться в чеке. Еще можно сделать эту же карту ежемесячным проездным — в любом из семи депо в инфографике выше. В таком случае если зачислите на баланс 1 100 рублей, то получите безлимитный проездной. Сумма сразу же спишется, а в чеке будет написано, до какого числа вы можете ездить по транспортной карте какое угодное количество раз в месяц.
Чтобы пополнить баланс транспортной карты в Челябинске, можно доехать до ближайшего депо. Но также есть вариант положить деньги на счет онлайн через:
- систему «Город» (комиссия 1%, если нет карты Челябинвестбанка);
- офисы Челябинвестбанка (для своих без комиссии);
- приложение «СбербанкОнлайн» (для своих без комиссии);
- приложение «Интерсвязь. Умный город», если подключили транспортную карту к брелоку от «умного домофона» (предложит оплатить без комиссии либо через «Сбербанк Онлайн», либо через систему «Город»).
Инфографика: "Интерсвязь"
Это лишь начало транспортных изменений в Челябинске. В планах сделать мобильное приложение и виртуальный проездной, объединить билетную систему с Копейском, увеличить пункты пополнения карт и добавить новые виды безлимитных проездных: на сутки и на неделю.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.