С 10 августа кондукторы снова начали продавать транспортные карты в Челябинске

Купить такую же можно у кондукторов Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

С 10 августа общественный транспорт Челябинска перешел на новую систему оплаты проезда. Теперь повысилась стоимость билетов за наличку, а вот проездные, наоборот, стали дешевле. Объясняем, где можно купить такую карту и где ее пополнить.

ГДЕ КУПИТЬ ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Стоимость пластикового проездного — 50 рублей. Эта сумма уже лежит на счету, так что ее хватит на две поездки. У челябинских пассажиров есть 4 варианта, где можно купить транспортную карту:

1) у кондуктора (за наличку);

2) в депо;

Инфографика: Сергей Зверев

3) в головном офисе Челябинвестбанка (пл. Революции, 8);

4) на автостанциях («Северные ворота», «Восточные ворота», «Южные ворота», Центральном автовокзале).

Кроме того, в ближайшие выходные организуют дополнительные пункты продажи транспортных карт. 13 августа они будут работать во всех офисах Челябинвестбанка, а 13 и 14 — в «Космосе», «Кольце» и «Горках».

КАК ПОПОЛНИТЬ ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

На счет транспортной карты можно положить любую сумму. Остаток будет фиксироваться в чеке. Еще можно сделать эту же карту ежемесячным проездным — в любом из семи депо в инфографике выше. В таком случае если зачислите на баланс 1 100 рублей, то получите безлимитный проездной. Сумма сразу же спишется, а в чеке будет написано, до какого числа вы можете ездить по транспортной карте какое угодное количество раз в месяц.

Чтобы пополнить баланс транспортной карты в Челябинске, можно доехать до ближайшего депо. Но также есть вариант положить деньги на счет онлайн через:

- систему «Город» (комиссия 1%, если нет карты Челябинвестбанка);

- офисы Челябинвестбанка (для своих без комиссии);

- приложение «СбербанкОнлайн» (для своих без комиссии);

- приложение «Интерсвязь. Умный город», если подключили транспортную карту к брелоку от «умного домофона» (предложит оплатить без комиссии либо через «Сбербанк Онлайн», либо через систему «Город»).

Инфографика: "Интерсвязь"

Это лишь начало транспортных изменений в Челябинске. В планах сделать мобильное приложение и виртуальный проездной, объединить билетную систему с Копейском, увеличить пункты пополнения карт и добавить новые виды безлимитных проездных: на сутки и на неделю.

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