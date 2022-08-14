Старинный храм, наскальные рисунки и уникальная усадьба: что посмотреть в Катав-Ивановске

Катав-Ивановск известен не только красивыми видами. Фото: Алексей Парунин, Евгений Казыханов, Дарья Маркова

Я родилась и выросла в небольшом городке Катав-Ивановск. До Челябинска нужно было ехать три часа, зато до школы можно было дойти за пять минут, а до дома детского творчества за пятнадцать. Мечтала скорее поступить в университет, чтобы уехать в большой город. А сейчас с теплом приезжаю туда и люблю рассказывать друзьям интересные факты о своей малой родине. Еще не были у нас? Сейчас покажу, что можно посмотреть!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Катав-Ивановск – край заводов. Во времена моего детства большая часть населения работала именно там. Производят компасы для судов, чугун, сталь, цемент и даже известные семечки «Джинн».

К слову, с заводов город и начался. Симбирские купцы Иван Твердышев и Иван Мясников основали в 1755 году на берегу реки Катав железоделательный завод. Название поселению дали от названия реки и своих имен. Через пару лет заложили молотовый и доменный завод. В первые десятилетия работы Катав-Ивановский завод был ведущим в России по производительности и качеству чугуна, даже превосходил шведское и английское производства. Потом 150 лет заводами руководили их потомки князья Белосельские-Белозерские, которые когда-то произошли от Рюриковичей.

Во всех частях города есть заводы. Фото: Дарья МАРКОВА

Конечно, приезжать ради того, чтобы посмотреть на заводы, не стоит. Но чтобы увидеть то, что построила княгиня во время своих поездок на Урал, вполне!

ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ ИЛИ КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ?

Начнем наше путешествие с центра города. Через дорогу от рынка возвышается красивое белое здание – Казанско-Предтеченский храм. Перед ним большая парковка и здание ЗАГСа. А с обратной стороны питейное заведение.

Построили Храм в 1824 году на деньги княгини Анны Белосельской-Белозерской, которой по наследству от основателей перешел Катав-Ивановский завод. Уникален он своей архитектурой: христианский храм похож на польский костел. Во всем мире таких всего три.

А так выглядел храм. Фото: Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района.

Двухэтажное каменное здание с двумя колокольнями просуществовало в таком виде чуть более ста лет. А потом церковь закрыли, иконы и утварь изъяли, уникальные масляные росписи замазали. Снесли портик и верхние ярусы колоколен, которые придавали храму сходство с католическим костелом. В помещении разместился рабочий клуб, потом музей и кинотеатр.

И только в 1990 году храм вернули верующим. В детстве он вызывал у меня диссонанс: снаружи трещины и старые кирпичи проглядывают, а поднялся по ступеням внутрь, перекрестился и уже смотришь на большие завораживающие иконы и расписанные стены. Пару лет назад на средства прихожан и меценатов сделали косметический ремонт. Теперь он белеет на весь город.

Снаружи пару лет назад провели косметический ремонт. Фото: Евгений Казыханов

Храм всегда открыт для местных прихожан, гостей и туристов. Если попросить, могут провести экскурсию и пустить в верхний храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Там находится музей истории православия города, а в алтарной части на потолке чудом сохранилась уникальная фреска Троицы Новозаветной.

Храм восстанавливают силами прихожан и меценатов. Фото: Дарья Маркова, Казанско-Предтеческий храм

УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ УРАЛА УСАДЬБА

Между заводом и церковью притаилась старинная усадьба князей Белосельских-Белозерских. Говорят, в церковь из него ведет подземный ход. Правда, сейчас он законсервирован – денег для исследования пока нет. Здания объединяет и то, что они оба признаны памятниками культурного наследия регионального значения.

Усадьба редкая, на Южном Урале таких всего две: эта и Белый Дом Демидовых-Расторгуевых в Кыштыме. Правда, особняк Белосельских-Белозерских не дошел до нас в первозданном виде из-за пожара, который случился еще в XIX веке. Тогда в поселке только он и уцелел, но все деревянные перекрытия выгорели.

Раньше усадьба выглядела так. Фото: Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района.

В свое время в усадьбе были зимний сад, богатая библиотека, парк с фонтаном. Сейчас от всего этого не осталось и следа. После революции здесь размещались штабы белых и красных, Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. А в подвале даже был расстрелян местный революционер Дмитрий Тараканов, в честь которого и названа центральная улица. А позже в усадьбе были Дом интеллигенции, библиотека, вечерняя и музыкальная школы. И только потом здесь оказался районный музей.

Ежегодно тысячи туристов и местных жителей приезжают сюда полюбоваться экспонатами и послушать интересные истории. Чего здесь только нет! Мебель XIX века, клад из 773 монет, легендарный пулемет Максим. Одна из комнат оформлена как лавка купца Больщикова: самовары, керосиновые лампы, жаровые утюги, глиняная посуда и даже кусочек колбасы. Есть и комната рабочего начала XX века.

Туристы любят делать романтичные фотографии среди колон. Благо выглядит оно хорошо: несколько лет назад местные власти провели ремонт трех сторон здания. Но серьезного ремонта требуют задняя часть, системы электроснабжения и отопления.

Сейчас вокруг много зелени, но вид уже не тот. Фото: Дарья МАРКОВА

Интересный факт: с именем Белосельских-Белозерских связан и тот факт, что первый в России телефон, а за ним и телефонная станция появились в Катав-Ивановске. Князь любил технологии и через пару лет после изобретения привез из Европы телефон для связи между заводами.

130 ПЕЩЕР

Не любите экскурсии? Тогда есть отличный вариант – Игнатьевская пещера. Сюда регулярно приезжают туристы не только со всей России, но и из других стран. Привлекают рисунки первобытных людей: мамонты, лошади, человечки, линии, пятна, стрелки и крючки.

Наскальное изображение мамонта. Фото: Владислав Житенев

− Возраст изображений более 14,5 тысяч лет и относится к эпохе Палеолита. Наряду со знаменитой Каповой пещерой в Башкирии, Игнатьевская является одной из самых древнейших «картинных галерей» рисунков людей эпохи Палеолита. В пещере также были найдены микролиты, останки животных, объекты железного века, − рассказали КП-Челябинск в краеведческом музее Катав-Ивановского района.

Игнатьевская пещера находится в живописном месте. Фото: Алексей Парунин

Называют эту пещеру и Игнатьевской. По поверию в конце XIIX− начале XIX веков здесь жил старец Игнатий. Его считают святым и до сих пор пугают детей историями о том, что ночами его дух выходит посмотреть на луну. Ведь похоронен он в одной из пещер.

В окрестностях села Серпиевка находятся более 130 пещер. В некоторых из них до сих пор сохранились подземные озера.

Почти все дома частные. Фото: Дарья МАРКОВА

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