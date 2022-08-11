Лучшие образцы дорожно-строительной техники представили на всероссийском форуме «СтройДорЭкспо—2022»

Фото: «СтройДорЭкспо—2022»

На втором всероссийском форуме строительно-дорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо—2022» более 70 предприятий строительно-дорожной отрасли продемонстрировали свои машины и оборудование не только в статике, но и в действии на специальном испытательном полигоне тракторного завода «ДСТ-Урал» (в районе аэродрома Калачёво). За три дня мероприятие посетили более 3 500 гостей и участников из разных регионов России, а также из Беларуси.

Организатор форума – министерство промышленности и торговли России совместно с Российской ассоциацией производителей специализированной техники «Росспецмаш». Мероприятие прошло при поддержке правительства Челябинской области. Организатор экспозиции – тракторный завод «ДСТ-Урал».

Фото: «СтройДорЭкспо—2022»

Южный Урал – лидер по производству дорожно-строительной техники

Многотонные машины и оборудование продемонстрировали ведущие российские производители, среди которых тракторный завод «ДСТ-Урал», компании «Грюнвальд», Завод дорожных машин, Колокшанский АЗ, Кургандормаш, КЭМЗ, ОМГ СДМ, СпецДорМаш, УралСпецТранс, Уралавтоприцеп, Уральский завод спецтехники, Челябинский механический завод, ЧТЗ-Уралтрак, Челябинский машиностроительный завод, ЧЗСА и другие предприятия.

Организаторы форума подчеркнули – именно на Южном Урале сконцентрированы ключевые предприятия по производству специализированной техники.

— Челябинская область одна из сильнейших в стране по конструированию и сборке дорожно-строительной техники, в этой отрасли наш регион обладает уникальными компетенциями. Неудивительно, что минпромторг России выбрал для профильной выставки нашу площадку, — прокомментировал мероприятие заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. — Сейчас наши предприятия значительно увеличивают долю локализации в своих изделиях. У нас нет задачи всё импортозаместить, но мы должны обеспечить технологический суверенитет, чтобы иметь возможность произвести любую технику на территории страны.

Фото: «СтройДорЭкспо—2022»

— До 2016 года мы сильно проигрывали конкурентам из Китая, Европы, США, Японии. С нас спрашивали низкие цены, как у китайских производителей, а качество требовали европейское, — сказал генеральный директор компании «ДСТ-Урал» Евгений Горелый, оценивая конкурентоспособность отечественных производителей. — Сегодня мы понимаем требования рынка. Довольно титулованные покупатели — Газпром, Роснефть — стали обращать внимание на нашу продукцию.

Об импортозамещении и перспективах развития

В рамках «СтройДорЭкспо-2022» прошло заседание межведомственной рабочей группы (МРГ), посвященное технологическому суверенитету в сфере закупок строительно-дорожной и коммунальной техники и расширению номенклатуры такой продукции, производимой в России. В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов, представители минпромторга России, минтранса России, Росавтодора, ФРП, ТПП России, профильных ассоциаций и организаций.

Альберт Каримов отметил, что сегодня уже есть ряд решений, по которым началась совместная работа. Среди них – установочное совещание с представителями технических комитетов «Дорожное хозяйство» и «Строительно-дорожные машины и оборудование», а также с Росстандартом по актуализации стандартов строительно-дорожной техники.

Фото: «СтройДорЭкспо—2022»

Ещё одним ключевым мероприятием деловой программы форума стала конференция «Развитие производства строительно-дорожной техники в Российской Федерации». Участники обсудили текущее положение дел в отрасли и спрос на отечественные машины, рассказали о сложностях, с которыми сейчас сталкиваются российские предприятия, и наметили перспективы развития производства строительно-дорожной техники.

По словам директора Ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, производство строительно-дорожной техники в России по итогам 2022 года при оптимистичном сценарии может сохраниться на уровне прошлого года. Объем заказов, который упал в марте, по данным заводов, постепенно восстанавливается. В настоящее время развитию российского машиностроения мешает демпинг со стороны иностранных компаний из ряда стран.

Для отечественных заводов одной из главных сложностей является поиск новых поставщиков комплектующих, развитие собственного производства компонентной базы и перестроение логистических цепочек.

Фото: «СтройДорЭкспо—2022»

— Потребность в дорожно-строительной технике на 2022-2024 годы в России составляет около 30 тысяч единиц, закрыть ее силами российских заводов сегодня невозможно, — добавил заместитель директора департамента государственный политики в области дорожного хозяйства минтранса России Ренат Гайнетдинов.

— Рынок спецтехники сейчас сильно меняется. Импортные агрегаты практически все распроданы, новых не поступает, а задачи по увеличению дорожного строительства, которые ставят президент и правительство, расширяются, соответственно, нужно много техники, и нагрузка на российских производителей будет только возрастать. Да, многому полноценной замены пока нет, но усилия нашего министерства, областного Фонда развития промышленности и федеральных коллег направлены на то, чтобы помочь нашим предприятиям нарастить недостающие компетенции, — подчеркнул министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий. — Мы плотно работаем со всеми без исключения компаниями области, производящими как готовые изделия, так и автокомпоненты. Все они представлены на выставке. Уверен, что южноуральские предприятия обязательно попадут в большой госзаказ на спецтехнику, который сейчас формируется.

— Заместить всё, что покупали за рубежом, нельзя. Но в перспективе трех-пяти лет, по мнению ключевых игроков, дойти до 50% - достижимая задача, - сказал вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель совета директоров «Национального агентства прямых инвестиций» Игорь Вдовин. — Очень тяжелая, очень сложная задача, потому что все, с кем я нахожусь на прямой связи, крупнейшие наши и владельцы строительных компаний, и управляющие говорят одно и то же. Есть проблемы с сервисом, со стоимостью по сравнению с китайскими аналогами.

Фото: «СтройДорЭкспо—2022»

О необходимости внедрения инновационных технологий сказал заместитель главы Федерального дорожного агентства Олег Ступников.

— Сегодня одной из основных задач строительной отрасли является переход к использованию технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла строительных объектов. Производителям строительной техники необходимо учитывать этот вектор развития при формировании и модернизации линейки выпускаемой продукции, — подчеркнул он.

Фото: «СтройДорЭкспо—2022»

Ярким примером внедрения новых технологий стал представленный на полигоне образец тракторного завода «ДСТ-Урал» — бульдозер, которым можно управлять дистанционно с возможностью позиционирования отвала по заданным проектным данным. В будущем такие разработки помогут оператору из Челябинска управлять техникой, которая находится, например, в Новом Уренгое.