День города в Кургане 20 августа 2022: программа, концерт «Любэ» и салют

В этом году основные мероприятия будут на Троицкой площади Фото: Эдуард ФАДЮШИН

День города в Кургане пройдет под девизом «Курган – город Великой страны!». 20 августа 2022 года мэрия запланировала три десятка мероприятий по всему городу. Так как на площади Ленина и улице Гоголя сейчас идет ремонт, основные празднования переместятся на Троицкую площадь.

Программа на День города в Кургане 20 августа

Расписание праздника в детском парке:

- 10:00- 12:00 — программа «Лучше места в мире нет». Зрителей ждут квест «Тайны пиратского сундука», награждение победителей молодежного конкурса «Это мой город» и тематические площадки:

- 11:00-14:00 — садово-огородная выставка «Моя зеленая планета». Курганцы «серебряного» возраста представят композиции из цветов, овощей и фруктов, необычные плоды с огорода и авторские рецепты;

- 12:00-14:00 — концерт с участием лучших коллективов Зауралья и солистов старшего поколения;

- 14:00-15:00 — программа Дома творчества детей и молодёжи «Гармония»;

- 15:00-17:00 — игровая программа «Веселый дворик» с ростовыми куклами;

- 17:00- 18:00 — концерт вокальной студии «София лав» под названием «Курган – город наших побед!».

Расписание праздника в городском саду:

- 12:00-18:00 — фестиваль-конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!», где гостей познакомят с бытом казаков.

Инфографика: управление культуры Курганской области

Расписание праздника на Троицкой площади:

- 11:40 — концерт «Навстречу месте» и конкурс детского рисунка на асфальте;

- 12:00 — открытый турнир по кёрлингу;

- 13:00 — турнир по силовому экстриму на призы главы города;

- 14:05-19:45 — концерт;

- 20:30 — выступление «Любэ»

- 22:00 — фейерверк.

На малой сцене в 18:30 выступит группа «Комиссар».

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