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Общество11 августа 2022 11:15

Погода на День города в Челябинске 10 сентября 2022: пасмурно, прохладно, но без дождя

Смотрим, какая будет погода в Челябинске на День города 10 сентября
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
В прошлом году с погодой не повезло, что же в этом?

В прошлом году с погодой не повезло, что же в этом?

Фото: "КП" Архив

На День города в Челябинске редко когда выпадает хорошая погода. Оно и понятно: праздник проходит в середине сентября, когда основное летнее тепло уже проходит, а бабье лето еще не наступает. Поэтому, по обещаниям синоптиков, погода в Челябинске 10 сентября 2022 года будет самой приятной из всех предыдущих.

Метеорологи Яндекс.Погоды пишут, что днем 10 сентября температура воздуха поднимется максимум до +14 градусов. В это время солнце спрячется за тучи, но периодически будет радовать жителей и гостей города своим присутствием.

Ближе к вечеру похолодает на пару градусов, так что особой разницы чувствоваться не будет. Но нужно иметь в виду, что северо-западный ветер разгонится до скорости в 5,5 метров в секунду.

Вероятность осадков низкая, так что, возможно, 10 сентября 2022 года День города в Челябинске пройдет без дождей. Но так как погода переменчивая, прихватить зонтик на празднования — особенно, если хочется веселиться весь день — не помешает.

В прошлом году День города в Челябинске выпадал на 11 сентября, и тогда на улице было ясно. Но температура воздуха была ниже: всего + 11 градусов.

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