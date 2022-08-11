Тела погибших подняли на поверхность. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске в канализационном отстойнике глубиной девять метров возле ТРК «Алмаз» обнаружили тела трех рабочих. По предварительным данным, они отравились продуктами распада канализационных вод. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

— Тела погибших подняты на поверхность, проводится контрольный осмотр отстойника. На месте работают службы РСЧС, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Изначально сообщалось о гибели двух рабочих. Но потом спасатели нашли тело еще одного человека.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков рассказал, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). На месте уже работает оперативно-следственная группа. Известно, что погибшими были сотрудники коммунальной организации.

Также свою проверку начала прокуратура. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Василий Казанчук для координации работы оперативных служб.

— В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения требований охраны труда, обеспечения техники безопасности при производстве работ, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Фото: прокуратура Челябинской области

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