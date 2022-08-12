Вот это мощь! Топ-20 снимков военной авиации от челябинского фотографа

ВВС России исполняется 110 лет.
Фото: Алексей КИТАЕВ
12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. Со дня создания службы исполняется 110 лет. Для Челябинской области это особый праздник. ЧВВАКУШ, или официально Челябинский филиал «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», известен на всю страну. Наши летчики и штурманы служат везде, даже в морской авиации. Челябинский фотограф Алексей Китаев запечатлел работу военной авиации.
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
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