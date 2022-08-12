Тарифы на коммуналку в Челябинске с 1 июля 2022: сколько стоят услуги ЖКХ

Объясняем, сколько и за что нужно платить Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тарифы за коммуналку в Челябинской области пересматривают дважды в год: в январе и июле. И в последнее время цены на услуги ЖКХ только растут. Смотрим, сколько стоят горячая и холодная вода, вывоз мусора и электричество с 1 июля 2022.

Самый дорогой тариф — за отопление и подогрев воды. С 1 июля 2022 года он в Челябинске составил 1 432 рубля 3 копейки за гигакалорию. Чтобы получился норматив ГВС, эта сумма умножается на 0,212 и получается 303 рубля 59 копеек. А вот норматив отопления каждый месяц разный: он зависит от того, насколько холодно на улице.

Тариф на вывоз мусора зависит от количества прописанных в квартире человек. В многоквартирных домах эта услуга стоит 82 рублей 26 копеек, а в частном секторе — 67,37 рублей.

Стоимость электроэнергии в Челябинске зависит от типа плиты: для квартир с электроплитой тариф 2 рубля 51 копейка за киловатт в час, а с газовой— 3 рубля 58 копеек. Сколько выйдет за месяц, зависит от того, сколько намотало по счетчику.

Газ оплачивается отдельно. С 1 июля 2022 года тариф на него 7 рублей 90 копеек за кубометр. И тут житель платит либо фиксированную сумму по нормативу, либо по счетчикам.

Холодная вода и водоотведение рассчитываются по кубометрам. За один куб ХВС сейчас платят 28 рублей 74 копейки, а за куб воды, которая ушла в канализацию (это и горячая, и холодная) — 19 рублей 80 копеек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вода и тепло на вес золота: на сколько выросли платежи за коммуналку с 1 июля в Челябинске

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.