В Челябинске загорелся фасад торгового центра

Пожар произошел вечером. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Челябинске поздно вечером 13 августа загорелось здание ТЦ «Диско», расположенного на улице Артиллерийской. Люди успели выбежать до приезда пожарных.
Загорелась облицовка стены фасада здания. В этот момент внутри находились десять человек. Они самостоятельно эвакуировались. Внутрь помещений к этому времени дым еще не успел пробраться.
Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас предстоит выяснить причину пожара и сумму ущерба, которые огонь нанес магазину постоянных распродаж.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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