В Челябинске загорелся фасад торгового центра

Пожар произошел вечером. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске поздно вечером 13 августа загорелось здание ТЦ «Диско», расположенного на улице Артиллерийской. Люди успели выбежать до приезда пожарных.

Загорелась облицовка стены фасада здания. В этот момент внутри находились десять человек. Они самостоятельно эвакуировались. Внутрь помещений к этому времени дым еще не успел пробраться.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас предстоит выяснить причину пожара и сумму ущерба, которые огонь нанес магазину постоянных распродаж.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru