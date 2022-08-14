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Происшествия13 августа 2022 22:30

В Челябинске загорелся фасад торгового центра

Из здания успели эвакуироваться 10 человек
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
Пожар произошел вечером. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел вечером. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске поздно вечером 13 августа загорелось здание ТЦ «Диско», расположенного на улице Артиллерийской. Люди успели выбежать до приезда пожарных.

Загорелась облицовка стены фасада здания. В этот момент внутри находились десять человек. Они самостоятельно эвакуировались. Внутрь помещений к этому времени дым еще не успел пробраться.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас предстоит выяснить причину пожара и сумму ущерба, которые огонь нанес магазину постоянных распродаж.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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