Виртуальное знакомство мужчина хотел превратить в реальную встречу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске Челябинской области силовики задержали педофила, который через социальные сети попытался совратить 11-летнюю девочку. 35-летний мужчина познакомился с ребенком в онлайн-игре и начал вымогать у нее интимные фотографии в обмен на виртуальные монеты. Но общения в интернете ему оказалось мало и своей «подруге» он предложил встретиться в реальной жизни.

– Я заподозрила неладное. Мы с мужем силой отобрали у ребенка телефон. Педофил из игры писал в личные сообщения. Мы обратились в полицию. Тут же составили заявление, пока опрашивали, приехал Следственный комитет, побеседовали с дочерью и поехали на задержание, – рассказала о произошедшем мама девочки.

Своей знакомой педофил предлагал встретиться в заброшенном здании. Туда мужчина радостно и прибежал, когда полицейские под видом ребенка откликнулись на приглашение. Но маленькая девочка пришла не одна, а в компании взрослых мужчин с погонами. Знакомого школьница узнала. Тут же его и задержали. Как утверждает мама ребенка, в поисках жертв педофил ездил по разным городам.

– Страшно подумать, что бы он сделал. Вряд ли оставил бы в живых. Но мой ребёнок жив и здоров благодаря своевременной и профессиональной работе правоохранительных органов! Много детей спасли, – поблагодарила силовиков женщина.

Мама девочки утверждает, что за ребенком они с мужем пристально следят. На телефоне дочки установлен родительский контроль, фиксирующий местоположение и игры, в которые она играет. Кроме того, с ней не раз проводили беседы о педофилии и на улицу без взрослых она не выходит. Но это не уберегло от опасного общения.

Задержание мужчины и возбуждение уголовного дела подтвердили в Следственном комитете Челябинской области.

– Предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ. Обвиняемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя регионального управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

По информации КП-Челябинск, мужчина родом не из Челябинской области. Он ездит по городам с попытками познакомиться с детьми.

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