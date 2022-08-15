Заболело в груди и прошиб холодный пот: внимательные коллеги помогли спасти мужчину с инфарктом в Челябинской области

Коллеги Андрея Сопельцева вовремя заметили неладное и вызвали скорую. Фото: ЧОКБ

Утром Андрей Сопельцев почувствовал дискомфорт в груди и вспотел. Но потом все прошло. Мужчина не придал этому значения и отправился на работу. Через несколько часов боль в груди только усилилась, появился холодный пот. Коллеги вовремя вызвали скорую помощь − при инфаркте миокарда каждая минута на счету. Из Еманжелинска Андрея повезли в Челябинскую областную больницу.

− Бригады скорой помощи оборудованы аппаратами, позволяющими передать кардиограмму в единый областной центр, расположенный в ОКБ №3. А также укомплектованы современными препаратами. Это позволяет уже в пути начать догоспитальную терапию тромболизиса, способствующую растворению тромба. Для части пациентов этого лечения бывает достаточно, − рассказал заведующий отделением кардиологии №1 ЧОКБ, главный кардиолог минздрава Челябинской области Сергей Черепенин.

Скорая помощь привозит пациента с симптомами инфаркта в региональный сосудистый центр. Часть из них сразу отправляют в операционную, где им одновременно проводят диагностику и стентирование проблемного участка сосуда. Так произошло и с Андреем.

Каждую неделю в центр мониторинга сосудистого центра ЧОКБ обращается до 250 пациентов с признаками острого коронарного синдрома. Если его не начать вовремя лечить, может произойти инфаркт. И тогда уже спасти удается не всех.

Из-за инфаркта миокарда умирают чаще, чем от других болезней системы кровообращения. Но при помощи специальных мер в регионе снизили летальность до 10%. Еще 10 лет назад эта цифра была в три раза больше. Все дело во времени – чем быстрее доставили в больницу, тем больше вероятность выжить. А если пациент обратится в первый час после появления симптомов инфаркта, врачи могут его даже предотвратить.

– Лечение инфаркта миокарда – это борьба на время, борьба за миокард. Чем раньше пациент попадет в специализированный центр, тем меньше у него будет осложнений, больше шансов выжить, и большая часть миокарда будет спасена, – объяснил руководитель регионального сосудистого центра ЧОКБ Василий Масюк.

После лечения наш герой Андрей, как и другие пациенты, не сможет сразу вернуться к привычной жизни. Чтобы избежать рецидивов, назначается лекарственная терапия. По федеральной программе каждый, кто перенес инфаркт, в течение двух лет получает бесплатные препараты в поликлинике.

Кто может заболеть?

В группу риска входят мужчины старше 50 и женщины старше 65 лет. Но не стоит забывать, что мы сейчас меньше двигаемся, много стрессуем и курим. Поэтому инфаркт миокарда часто развивается и в 35−40 лет. Случаи тромбоза участились и из-за пандемии коронавируса.

− Чаще всего, инфаркт миокарда развивается не на пустом фоне. Как правило, имелся фон в виде артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, и человек за медицинской помощью не обращался. Но, к сожалению, встречаются ситуации, когда у инфаркта нет предыстории сердечно-сосудистых отклонений. В первую очередь страдают люди, имеющие нарушения в образе жизни: курение, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, − рассказал заведующий отделением кардиологии №1 ЧОКБ Сергей Черепенин.

Каких симптомов опасаться?

− В первую очередь-боль, которая локализуется за грудиной. Она может носить давящий, сжимающий, жгучий характер. Как правило, отдает в руку, лопатку, челюсть, и длится более 15 минут. Такие симптомы – обязательный повод обратиться за медицинской помощью. Если это сопровождается холодным потом, падением давления, высокой интенсивностью боли, необходимо вызвать бригаду скорой помощи, − сообщили в пресс-службе ЧОКБ.

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