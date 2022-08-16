Маски, беспилотники и вездеходы: что представила Челябинская область на форуме «Армия-2022»

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Предприятия из Челябинска, Магнитогорска, Сима, Миасса, Златоуста и Верхнего Уфалея представили свою продукцию на форуме оборонном форуме «Армия-2022». Некоторые из стендов посетил губернатор Алексей Текслер.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Так, глава региона посетил производителя «ДСТ-Урал», которая специализируюется на изготовлении бульдозеров и спецтехники, а сегодня занимается созданием импортозамещающей продукции для собственных нужд: мосты, коробки, редукторы, базовые электронные компоненты.

Также Алексей Текслер ознакомился с техникой АЗ «Урал». На форум производитель привез прототип беспилотного автомобиля, созданного на шасси «Урал-432067-73», а также разработанный совместно с ЮУрГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана арктический вездеход «Урал-425702».

— Автозавод «Урал» традиционно работает по гособоронзаказу, производит и гражданскую технику. К примеру, арктический автобус — проект, который мы вместе реализуем: машина может функционировать при температурах минус 60 градусов по Цельсию — это уникальные параметры, — рассказал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Как отметил Текслер, продукция, которую сейчас производит завод, вроде пожарной и тракторной техники, особенно актуальна для территории Донбасса.

Среди других необычных разработок — маски от предприятия «Второе Дыхание ТМ». Компания представила сразу несколько типов индивидуальной защиты — начиная от тепловых, которые помогают организму эффективно бороться с холодом, и заканчивая противовирусными масками и СИЗами для защиты от пылевых бурь.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Кстати, в Челябинской области развивается также и гражданский транспорт. Так, в регионе увеличили количество железнодорожных рейсов между Челябинском и Магнитогорском. Электропоезд «Ласточка» с 23 августа начнет курсировать дважды в день ежедневно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.