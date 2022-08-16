В магазин хлынули за покупками сотни людей. Фото: Егор ИВЛЕВ

Популярная сеть H&M, закрывшая свои магазины в марте, вновь открылась в России в начале августа, чтобы распродать все вещи и уйти навсегда. В Челябинске двери распахнулись для посетителей только 15 августа и только в ТРК «Алмаз». Корреспондент КП-Челябинск оправился в самую гущу очередей, чтобы выяснить – сколько люди готовы заплатить за вещи покидающего страну бренда и потеряла ли что-то после ухода европейского бренда мода в России.

«Денег нет, но пока достою очередь, будут»

Как театр начинается с вешалки, так H&M в новых реалиях начинается с огромной очереди, которая выстроилась возле входа в магазин. Толпа взрослых женщин, солидных мужчин, шумных детей, ярких подростков и даже пенсионеров с палочками растянулась на пару десятков метров. У рамок стоит охранник и запускает партиями. Присоединяюсь к группе и я. Рядом со мной стоят две девушки лет 18 на вид.

- Маша, зачем ты стоишь, у тебя денег же даже нет, – обращается к подруге одна из них.

- Щас будут, пока очередь достоим, – отвечает другая.

Маша, симпатичная девчонка с блестками вокруг глаз и кольцом в носу, говорит, что в магазине ей нужны штаны. Таких она после закрытия больше нигде не видела.

Перед магазином - очереди. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Там красивые вещи, таких сейчас больше в магазинах и нет. Да, качество не очень, конечно, но мне надо все равно, - объясняет Маша.

Толпа только растёт. Запускают очень медленно. Раз в несколько минут очередь делает резкий рывок, а потом снова замирает. Ощущение, будто попал в пьесу Владимира Сорокина «Очередь» - людям будто неважно зачем стоять, главное что в компании. Рядом ждет женщина в солнцезащитных очках и мужчина – в точно таких же.

– Я здесь была часов в 12 утра. Мимо проходила, тут вообще никого не было. А щас такая очередь. Я ещё открытие в Москве видела. Там мамашки по 36 тысяч оставляли. Да я в общем тоже здесь за детской одеждой, - рассказала Евгения.

Спустя 15 минут очереди, я обращаю внимание на пожилую женщину в стильной юбке с принтом «леопард» и модных белых босоножках.

– Я увидела, что люди стоят и решила тоже зайти, раньше здесь не была ни разу. Любопытно, что молодежь одевает, да и самой приодеться хочется во что-то современное. Люблю соответствовать моде. Вообще, мне 70 лет, но выглядеть и одеваться как старуха я не желаю, – посетовала Людмила Петровна.

К кассам тоже очередь. Фото: Егор ИВЛЕВ

Людмила Петровна продолжила рассуждать, что в России слишком рано начинают считать людей стариками. Мол, ее 60-летняя сестра и краситься перестала, и в театры не ходит, и вообще крест на себе поставила. После разговора с женщиной начинаю высматривать пожилых посетителей – и их здесь очень много. С внуками, парами, реже – по одному. Спрашиваю Людмилу Петровну, что она без внучки-то пришла.

– А нет детей у меня, муж был – умер, – с горечью объяснила женщина.

«Лучше взять и пожалеть»

Отстояв в первой очереди 20 минут, я попадаю в магазин. Здесь уже более просторно – люди пошли искать вещи по трем огромным залам с детской, женской и мужской одеждой. Начинаю прогуливаться мимо вешалок и полок. Вещи – весенний сезон, примерно те же коллекции, в том числе лимитированные, я видел перед закрытием магазина. Только ценник сейчас на многие позиции выше. Поверх старого наклеена тонкая полоска с новыми цифрами процентов на 10 выше прошлых. Были штаны 2300, стали 2500, была толстовка 1500, теперь 1800. Хватаю нелепую рубашку с ярким принтом и иду в примерочную.

Цены - ни на рубль не ниже, даже выше. Фото: Егор ИВЛЕВ

Слыша слово «распродажа» представляешь себе грандиозные скидки и аукцион невиданной щедрости. Здесь этого нет. Уходя, шведы хотят еще и подзаработать напоследок. И их план работает. Отстояв огромные очереди, без вещей, кажется, не уходит никто.

В примерочные еще одна очередь. В женскую больше, в мужскую – чуть меньше, однако стоят тут тоже женщины. Передо мной девушка с ярким загаром в совершенно не скрывающем его топике. Держа в руках горы вещей, она еще и умудрилась поговорить по телефону и предложить помощь в покупке вещей сестре.

– Мне эта юбка маловата будет, но очень она мне нравится. Стоит 2 тысячи всего. Ну если че, сестре отдам, у нее попа поменьше будет. Лучше взять и пожалеть, чем не взять и жалеть всю жизнь. [смеется, обнажая очень белые зубы]. Тут у меня маечки, рубашечки, кофты взяла. Что-то себе, что-то нет. Я обратила внимание, что белья почти нет. Обычно его гораздо больше – демонстрирует «улов» девушка.

В магазине толпы народу. Фото: Егор ИВЛЕВ

В динамиках раздается информация, что товар можно будет вернуть в течение 14 дней после покупки в любом магазине сети. Я непонимающе прошу продавца объяснить мне это. Как так, если магазин закрывается?

– Вообще, мы не знаем, когда магазин закроется. Работаем до последних вещей, как говорит руководство. И товары в случае чего вернуть можно будет в открытые магазины. А как это будет – пока никому непонятно, – объясняет консультант.

По словам сотрудника магазина, все проходит достаточно спокойно, хотя людей и много. Драк и разборок не было, но стресс у людей чувствуется. Все-таки ажиотаж, очередь длинная. Так и хочется урвать любимых шмоток напоследок.

Чтобы скоротать очередь, мальчишки даже нашли друзей. Фото: Егор ИВЛЕВ

Спустя 15 минут еще одной очереди, я прохожу в примерочную. Здесь, в общем, как раньше – пахнет потом и неуютно. Только теперь еще и пыль под ногами валяется. Похоже, генеральную уборку провели невнимательно. Или ее не было вовсе.

«С вас 42 тысячи рублей»

Померенная мной рубашка из полиэстера оказалась ужасного качества. Оставляю ее продавцу. Зал, за проведенное мной во второй очереди время, только наполнился людьми. Беру упаковку черных носков – 10 пар за 1300 рублей, и иду к кассам.

Перед кассами гигантские толпы народу. От увиденного, хочется бросить все вещи и уйти, чтобы больше не тратить времени. Но, разговорившись с очередной покупательницей, остаюсь. Невысокая и крупная девушка в черных широких брюках и белой рубашке элегантно держит всего несколько вещей, аккуратно положив их на предплечье.

Выходят люди с большими пакетами. Фото: Егор ИВЛЕВ

– У меня нестандартное тело, но я тоже хочу быть красивой, хорошо одеваться. В H&M есть разнообразие. Они и о толстушках заботятся, и о высоких девушках. В оставшихся в России магазинах такого попросту нет. Мне 20 лет, я же не пойду в магазин для крупных женщин, где халаты в цветочек висят, – эмоционально жалуется Вероника.

К кассам приближаюсь спустя 17 минут ожидания. Немного пропускаю людей вперед и внимательно слушаю суммы покупок – 10 тысяч, 7 тысяч, 15 тысяч. Набирают вещи по несколько штук. В какой-то момент у меня встают дыбом волосы.

– С вас 42 тысячи, – вежливо говорит кассир женщине в джинсах и зеленой рубашке. Рядом с ней стоят две дочери-школьницы.

Женщина молча рассчитывается, берет гигантские бумажные пакеты и отходит в сторону. Подхожу к ней уже я. Спрашиваю, как у нее набралась сумма выше средней зарплаты за месяц по региону.

Такими темпами вещи закончатся уже через пару дней. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Дочерям в школу нужно, мне вещи, что-то мужу, что-то маме. Вы не переживайте, я несколько месяцев почти ничего не тратила на одежду, тут хоть оторвалась. А так вы не думайте, я не миллионерка, для меня это тоже ощутимые деньги, – пересмотрев чек говорит женщина.

Заплатив за свои носки, я иду к выходу и замечаю невысокую девушку, которая очень внимательно перебирает горы шмоток. Кажется, что вокруг нее образовалось «гнездо» из вещей. Узнаю ее – известный в Челябинске стилист. Прошу у нее комментарий о происходящем. Она говорит, что ей нужно принять насчет этого решение и подумать. Но неофициально о закрытии магазинов говорит с большой печалью.

– Это трагедия. Возместить уход таких магазинов невозможно. Ну не сможем мы делать джинсы того же качества за тысячу рублей. У меня очень радикальная позиция и мне кажется, что фэшн сейчас в России почти мертв. Похоже, скоро будем ходить в сером все, – возмущенно и печально говорит стилист.

Очень хочу, чтобы она ошибалась. Но, судя по проведенному в магазине часу, и пачке отличных фирменных носков в руке, я понимаю, что людям супермаркеты с недорогой и стильной одеждой очень нужны. И что будет вместо H&M, и как мы будем шить свои джинсы, покажет только время. А пока можно и в очереди немного постоять напоследок.

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