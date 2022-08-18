На старт Парижского полумарафона 20 августа выйдут более 2000 участников. Фото предоставлено организаторами

Парижский полумарафон-2022 пройдет в селе Париж Челябинской области уже в шестой раз. В этом году 20 августа на старт выйдут около 2100 участников в семи различных забегах: 150 метров, 1, 5, 10 и 21,1 километр. В Париже можно будет попробовать свои силы в скандинавской ходьбе на 5 км и велозаезде на 16 км. Выбор для участников очень большой. КП-Челябинск узнала, кто из VIP-персон примет участие в Парижском полумарафоне-2022 и побежит ли губернатор Алексей Текслер.

На Парижский полумарафон-2022 зарегистрировались участники из различных регионов России – Москвы, Московской области, Тюмени, Кургана, Оренбурга, Башкортостана, Республики Казахстан. Больше всего участников из Челябинской области.

По словам организаторов, в седьмом по счету Парижском полумарафоне (он пройдет под лозунгом «Твое второе дыхание») в этом году примут участие в 10 раз больше человек, чем в 2016 году.

Кто из челябинских VIP-персон примет участие в Парижском полумарафоне-2022

На забег уже зарегистрировались многие руководители областной администрации, министерств, ведомств, районных администраций.

Среди них — губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместители главы региона Егор Ковальчук, Анатолий Векшин, министр спорта Александр Гриб, начальник челябинского спортуправления Максим Клещевников, депутат Госдумы Станислав Наумов, президент Группы компаний «Южуралзолото», депутат Заксобрания Константин Струков, депутат Челябинской гордумы Денис Лапотышкин.

На дистанцию пять километров заявлен и спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

Призы на Парижском полумарафоне

Организаторы Парижского полумарафона — 2022 объявили размер призовых победителям и призерам. Абсолютные победители на полумарафонской дистанции получат 80 тысяч рублей, серебряные призеры — 50 тысяч, бронзовые — 30 тысяч.

Призы и подарки получат и участники из Нагайбакского района, в котором находится село Париж. В целом призовой фонд составит более миллиона рублей

Также каждый участник получит стартовый пакет – фирменную футболку и рюкзак. На финише каждому вручат уникальную медаль, на которой изображена местная Эйфелева башня и символ забега — гусь в кроссовках.

Отметим, что стартовый взнос для участников составил 500 рублей.

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