Смешать, но не взбалтывать: в Челябинске в одном творческом проекте объединят народный танец и хип-хоп

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25–28 августа в Челябинске пройдет фестиваль-лаборатория «Народный танец: в поисках нового языка». Организатором проекта выступает Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мероприятие пройдет на базе оздоровительного лагеря «Солнечная поляна». Участие в нем примут двенадцать танцевальных коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Нязепетровска, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Кургана, Тюмени — представляющие различные хореографические направления: народный танец, современную хореографию и street dance.

Участников ждет насыщенная программа: мастер-классы от ведущих экспертов различных хореографических направлений, творческие презентации коллективов, совместные репетиции, концерт знаменитой челябинской музыкальной группы IZ NOT Этно-бэнд, также другие захватывающие события, без которых не проходит ни один летний лагерь. А утренние зарядки каждый день будут проходить в разных танцевальных стилях.

Так, мастер-класс по современной хореографии проведет балетмейстер Театра танца «Данс Арт» АО «Содружество дворцов культуры», специалист по современной хореографии в Государственном Российском доме народного творчества (г. Москва) Елена Слободчикова, мастер-класс по уличным направлениям — танцовщик и хореограф, обладатель российской национальной театральной премии «Золотая маска», создатель и директор школы танца «DA BOOM» (г. Екатеринбург) Александр Червинский. За знакомство с народной хореографией и повышение мастерства в этом направлении будут отвечать: преподаватель Колледжа искусств Тюменского государственного института культуры, балетмейстер, лауреат всероссийских конкурсов Александр Овчинников (г. Тюмень) и артисты ГААНТ им. И. В. Моисеева, Заслуженные артисты РФ Евгения и Денис Панковы (г. Москва).

— Наш проект — настоящий творческий эксперимент, цель которого соединить традиционное и современное, чтобы в результате преодолеть некую грань привычного восприятия народного танца и найти для него новые выразительные средства. Через этот поиск мы хотим еще раз показать молодежной аудитории природу народного танца. Потому что не в наших силах заставить молодежь воспринимать народную хореографию так, как ее воспринимает старшее поколение, но мы можем заинтересовать и увлечь, показав возможность взаимопроникновения и взаимообогащения разных танцевальных стилей, и как традиция влияет на логику развития в хореографическом искусстве, — говорит организатор фестиваля-лаборатории, директор Фонда развития народного танца Карташовой — Реус Ольга Палей.

Примечательно, что в дни фестиваля, а именно 26 августа, исполнится 110 лет со дня рождения Натальи Николаевны Карташовой — выдающегося южноуральского хореографа, чье имя носит Фонд развития народного танца. Это очень символично, так как Наталья Николаевна внесла немалый вклад в развитие любительской хореографии, не боясь экспериментировать. В ее постановочном опыте было много творческого поиска. Один из удивительных примеров — хореографический спектакль «Хиросима», полностью реализованный на стилизации движений и элементов японского боевого искусства каратэ.

Итоговым творческим продуктом проекта станет пластический спектакль «Сказка. Точка (не)возврата», где в основу сценического действия ляжет синтез народного, современного танца, уличных направлений и живого музыкального сопровождения, которые дополняют и обогащают друг друга, создавая уникальную, неповторимую, оригинальную историю. Художественный руководитель и главный балетмейстер спектакля — хореограф, балетмейстер, доцент, заведующая кафедрой хореографического искусства Южно-Уральского института искусств им. П. И. Чайковского Юлия Репицына. Музыкальное сопровождение спектакля будет обеспечивать молодой, но яркий коллектив — этно-бэнд «IS NOT».

Концерт-спектакль «Сказка. Точка (не)возврата» пройдет 28 августа в 19.00 на сцене ДК «Амбассадор» (ул. Российская, 34)