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Общество18 августа 2022 12:29

Все по 18 рублей за килограмм: чем порадовала выставка «Агро-2022» челябинцев

Фермеры Челябинской области представили свою продукцию на выставке «Агро-2022»
Ольга ЩАПИНА
Хорошему урожаю аграрии рады, но жалуются, что теперь отдают слишком дешево

Хорошему урожаю аграрии рады, но жалуются, что теперь отдают слишком дешево

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске возле ледовой арены «Трактор» на 2 дня открылась ежегодная сельскохозяйственная выставка «Агро-2022». Аграрии со всех районов привезли свою продукцию — это как крупные предприятия, там и небольшие семейные фермы. Здесь продают картошку и другие овощи свежего урожая, хлеб, мясо. Для посетителей — специальная акция: картошку, капусту, морковку отдают по 18 рублей за килограмм.

На выставку едут не только на машинах, чтобы забрать мешки с картошкой, но и с детьми, для которых здесь настоящий деревенский рай. Ребятишек не оторвать от вольеров с домашними животными — когда еще в Челябинске увидишь буренку или козочку. А мальчишкам дают порулить трактором.

Овощи - это не только вкусно и полезно, но и красиво.

Овощи - это не только вкусно и полезно, но и красиво.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Новые сорта картофеля свежего урожая продают по 18 рублей за килограмм.

Новые сорта картофеля свежего урожая продают по 18 рублей за килограмм.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Открыл выставку и пообщался с аграриями губернатор Алексей Текслер.

Открыл выставку и пообщался с аграриями губернатор Алексей Текслер.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Дина Муратова руководит семейной фермой "Буренка", делает пельмени без добавок и вкусную выпечку.

Дина Муратова руководит семейной фермой "Буренка", делает пельмени без добавок и вкусную выпечку.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Сельхоз техника подорожала, - говорят фермеры, но есть и доступные местные аналоги.

Сельхоз техника подорожала, - говорят фермеры, но есть и доступные местные аналоги.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Попробовать порулить трактором может каждый.

Попробовать порулить трактором может каждый.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Школьники "Кванториума" представили радиоуправляемый трактор для работы там, куда человеку не добраться

Школьники "Кванториума" представили радиоуправляемый трактор для работы там, куда человеку не добраться

Фото: Егор ИВЛЕВ

Съедобные экспонаты.

Съедобные экспонаты.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Один из немногих несъедобных экспонатов - почтовый голубь с историей полетов.

Один из немногих несъедобных экспонатов - почтовый голубь с историей полетов.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ни одна ярмарка не обходится без песен и плясок.

Ни одна ярмарка не обходится без песен и плясок.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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