Все по 18 рублей за килограмм: чем порадовала выставка «Агро-2022» челябинцев

Хорошему урожаю аграрии рады, но жалуются, что теперь отдают слишком дешево Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске возле ледовой арены «Трактор» на 2 дня открылась ежегодная сельскохозяйственная выставка «Агро-2022». Аграрии со всех районов привезли свою продукцию — это как крупные предприятия, там и небольшие семейные фермы. Здесь продают картошку и другие овощи свежего урожая, хлеб, мясо. Для посетителей — специальная акция: картошку, капусту, морковку отдают по 18 рублей за килограмм.

На выставку едут не только на машинах, чтобы забрать мешки с картошкой, но и с детьми, для которых здесь настоящий деревенский рай. Ребятишек не оторвать от вольеров с домашними животными — когда еще в Челябинске увидишь буренку или козочку. А мальчишкам дают порулить трактором.

Овощи - это не только вкусно и полезно, но и красиво. Фото: Егор ИВЛЕВ

Новые сорта картофеля свежего урожая продают по 18 рублей за килограмм. Фото: Егор ИВЛЕВ

Открыл выставку и пообщался с аграриями губернатор Алексей Текслер. Фото: Егор ИВЛЕВ

Дина Муратова руководит семейной фермой "Буренка", делает пельмени без добавок и вкусную выпечку. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сельхоз техника подорожала, - говорят фермеры, но есть и доступные местные аналоги. Фото: Егор ИВЛЕВ

Попробовать порулить трактором может каждый. Фото: Егор ИВЛЕВ

Школьники "Кванториума" представили радиоуправляемый трактор для работы там, куда человеку не добраться Фото: Егор ИВЛЕВ

Съедобные экспонаты. Фото: Егор ИВЛЕВ

Один из немногих несъедобных экспонатов - почтовый голубь с историей полетов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ни одна ярмарка не обходится без песен и плясок. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru