Все по 18 рублей за килограмм: чем порадовала выставка «Агро-2022» челябинцев

Хорошему урожаю аграрии рады, но жалуются, что теперь отдают слишком дешево
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинске возле ледовой арены «Трактор» на 2 дня открылась ежегодная сельскохозяйственная выставка «Агро-2022». Аграрии со всех районов привезли свою продукцию — это как крупные предприятия, там и небольшие семейные фермы. Здесь продают картошку и другие овощи свежего урожая, хлеб, мясо. Для посетителей — специальная акция: картошку, капусту, морковку отдают по 18 рублей за килограмм.
На выставку едут не только на машинах, чтобы забрать мешки с картошкой, но и с детьми, для которых здесь настоящий деревенский рай. Ребятишек не оторвать от вольеров с домашними животными — когда еще в Челябинске увидишь буренку или козочку. А мальчишкам дают порулить трактором.
Овощи - это не только вкусно и полезно, но и красиво.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Новые сорта картофеля свежего урожая продают по 18 рублей за килограмм.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Открыл выставку и пообщался с аграриями губернатор Алексей Текслер.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Дина Муратова руководит семейной фермой "Буренка", делает пельмени без добавок и вкусную выпечку.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Сельхоз техника подорожала, - говорят фермеры, но есть и доступные местные аналоги.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Попробовать порулить трактором может каждый.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Школьники "Кванториума" представили радиоуправляемый трактор для работы там, куда человеку не добраться
Фото: Егор ИВЛЕВ
Съедобные экспонаты.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Один из немногих несъедобных экспонатов - почтовый голубь с историей полетов.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Ни одна ярмарка не обходится без песен и плясок.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
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