Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов: «Таких масштабов строительства и ремонта не было никогда»

Александр Кузнецов рассказал «Комсомолке» о подготовке в учебному году. Фото: Василий ВОРОНИН

Челябинская область близка к решению сразу нескольких проблем в школьном образовании. В новых микрорайонах Челябинска ускоренными темпами возводятся школы, глобальные реконструкции развернулись в селах. Тем не менее, за короткий срок до 1 сентября предстоит решить ряд важных вопросов, которые обозначил губернатор Алексей Текслер. О небывалом строительстве и реконструкциях, а также о наболевшем в школьном образовании говорим с министром Александром Кузнецовым.

КАПРЕМОНТ, КОТОРОГО ЖДАЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

— Во многих школах Челябинской области идут капитальные ремонты, все ли они откроются к 1 сентября?

— В этом году некоторые школы зашли в федеральную программу капитальных ремонтов. Часть объектов будет находиться в ремонте и 1 сентября. Там предусмотрены компенсационные мероприятия — есть площади, на которых мы начнем образовательный процесс, поэтому с 1 сентября абсолютно все школьники будут учиться.

— В каких школах идут ремонты?

— Капремонты идут на 17 объектах. Самая емкая по затратам — варненская школа. Есть не такие глобальные ремонты, но значимые для этих населенных пунктов. На днях был в Копейске, в 13-ой школе. Планируем поехать в Карталинский район, где в прошлом году были пожары. Там школа стала штабом по ликвидации пожаров, решили ее завести в капремонт. Полным ходом идет модернизация школ. Есть школы, которые в капремонте не в рамках федеральной программы. Таких тоже изрядное количестве. Есть еще детские сады, допобразование. Масштабы ремонтов, строек беспрецедентные. Давно работаю в системе образования, не было никогда таких масштабов реконструкции, строительства , ремонтов объектов системы образования.

— Санкции как-то помешали планам по ремонтам?

— Ситуация с санкциями влияла на процесс реконструкции в начале года. Был некоторый шок у строителей, поставщиков, нарушились определенные логистические цепочки, но сейчас ситуация нормализовалась. В летний период мы зашли с нормальным пониманием ,что и когда, в какие сроки будет делаться. Каких-то особых приключений не было.

Сейчас мы вступили в такой этап, когда нужно не просто создавать новые площади, вслед за мигрирующим населением, за строительством новых жилых массивов, особенно в крупных территориях. Надо модернизировать и старые площади. Мы эту задачу тоже не забываем. Современное образование требует современной технической базы.

— На какие средства проходят ремонты: это федеральные или есть еще областная программа?

— В конечном итоге областных средств больше, потому что мы на 17 объектов в этом году получили федеральные средства на условиях софинансирования, но мы должны еще целый ряд других работ выполнить на этих объектах. Что касается объектов дошкольного, дополнительного образования — это областные ресурсы.

В Чесменском районе дети рассказали губернатору Алексею Текслеру, как с нетерпением ждут окончания реконструкции школы. Фото: пресс-служба губернатора.

ГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ

— Последняя комиссия по чрезвычайным ситуация у губернатора Алексея Текслера была посвящена подготовке школ к новому учебному году. В частности, была озвучена цифра, что 88% исполнено предписаний Роспотребнадзора, и губернатор попросил ускориться с подготовкой в школах. Что это за проблемы?

— Проблемы самого разного характера, которые фиксируют надзорные органы, начиная с необходимости замены мебели, освещения, потому что лампочки перегорают. Мы, конечно, переходим на новые источники освещения, мало где остались лампочки накаливания, лампы активно меняются на светодиодные — более энергоэффективные и менее травмирующие зрение наших детей. Вопросы разного характера: где-ото оснащение пищеблоков — сколы на тарелках. Но все требования будут выполнены.

— То есть все до тарелочек комиссия просматривает?

— Конечно!

— Также губернатор поручил проверить территории всех школ, и дворы тоже. Это связано с ситуацией, когда ребенок провалился в колодец на территории школы.

— После этого трагического случая в Челябинске было проведено служебное расследование, дано поручение обследовать все образовательные учреждения на предмет безопасного нахождения там детей. Эта работа у нас завершается в рамках приемочной компании. Этот вопрос должна контролировать школа.

ГДЕ ОТКРОЮТ НОВЫЕ ШКОЛЫ

— Будут ли у нас новые школы к 1 сентября?

— В Верхнеуральске мы построили школу — полутысячник, в Кунашаке полутысячник начнет работать с 1 сентября. Тугакуль — многострадальная история в Копейске, где было переселение из поселка Роза. Там вырос новый жилой массив, построили садики, теперь вот доделывают школу. С 1 сентября начнет работать. В Пласте будет запущен пристрой, завершается реконструкция школы в Саткинском районе. Будет запущено достаточно приличное количество объектов, которые позволят более качественно вести образовательный процесс.

Школа в Верхнеуральске уже ждет первых учеников. Фото: пресс-служба губернатора.

До конца года сложная история была — поселок Западный. Сейчас завершается строительство школы в поселке «Привелегия».

— Губернатор выезжал в Чесменский район, там тоже идет реконструкция школы. В сельских территориях особенно сложная ситуация?

— Мы плотно зашли в тему создания новых площадей, в в тему модернизации действующих площадей. Те деревенские школы , которые строились 50-70 лет назад, а то и больше, это уже не то место, где надо учиться. Надо модернизировать эти площади.

ОТКРОЕТСЯ ЛИ ШКОЛА В БОРОВОМ?

— Губернатор Алексей Текслер резко высказался по поводу школы в поселке Боровое Чебаркульского района, где протекала крыша. Какая сейчас там ситуация?

— Там ведутся ремонтные работы — внутрянка, как мы говорим, и делается кровля. Сомнений, что школа будет работать в надлежащем виде с нового учебного года, у нас нет. С главой мы в постоянном контакте.

— Какие средства были направлены на ремонт?

— Точная цифра будет понятна по завершению работ, но около 3-3,5 млн рублей.

КОГДА РАЗГРУЗЯТ НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ

— Острая ситуация с местами в школах в новых микрорайонах в Челябинске, в «Ньютоне» и «Академе». Там набрали очень много первоклассников. Как вы видите решение проблемы?

— В «Ньютоне» в прошлом году была очень острая ситуация, примерно также она сохраняется и сейчас, хотя школа изыскала возможности создать новые учебные площади, кабинеты. Но это временное решение до пуска в эксплуатацию новых школ на Тополиной алле. Сейчас точно можно говорить, что начнутся строительные работы на Тополиной алле в 33-34 микрорайонах в этом году. Регион заключил соответствующее концессионное соглашение. Концессионер нашел подрядчиков, которые в этом году зайдут на эти строительные площадки. В микрорайоне «Ньютон» школа на 1,5 тысячи мест — строительные работы начнутся в ближайшем будущем. Как минимум три школы в течение 2-3 лет там появятся. Но не надо забывать, что нагрузка на Тополиную аллею ложилась в связи с ростом поселка Западный, где не было школ. В этом году сдается школа в поселке «Привилегия», на следующий год будет сдаваться школа в «Вишневой горке», в этом же году планируется начать работы по строительству школы в «Белом хуторе». Конечно, все эти объекты на себя оттянут тех школьников, которые сейчас вынуждены ездить на Тополиную аллею, в «Ньютон» и «Академ».

Школу в "Привилегии" откроют до конца года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТОЛЬКО ПЕРВАЯ СМЕНА — МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

— Перед всеми школами была поставлена задача — обучать детей только в первую смену. Получается ли переводить?

— В этом году, конечно же, нет. Но эту задачу никто не снимает с повестки, и именно поэтому идет достаточно интенсивное строительство образовательных учреждений. Сейчас в регионе 15% школ работает с перегрузом, со второй сменой. Некую дисгармонию внес ковид, потому что мы были вынуждены в 20-21 году перевести ряд классов во вторую смену, чтобы избежать скопления детей в первую смену. Сейчас ситуацию будем выравнивать, потому что ковидные ограничения в этой части сняты. Хотя мы также будет использовать бактерицидные лампы, обеззараживатели. В целом динамика будет позитивная. Ближайшие 2-3 года мы с этой проблемой справимся.

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ, НО ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

— Ситуация с ковидом усложняется, тем не менее, губернатор сказал, что 1 сентября начнем в обычном режиме.

— График работы будет доковидный, не будем никого специально переводить во вторую смену, разводить потоки детей внутри школы. Но привычки, которая у нас выработалась в системе образования в 20-21 годах (мыть руки, внимательно следить за температурой, особенно в детских садиках у детей, бактерицидные лампы, пользоваться активно антисептиком), должны остаться. Мы все прекрасно знаем, что у нас бывает сезонный грипп, другие заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем или через грязные руки. Плохое надо оставить в прошлом, а то хорошее, что за эти 2 года выработали, надо дальше использовать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru