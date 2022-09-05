«Дети между собой зовут просто Лейлой»: учительница из солнечного Дагестана перебралась в село Челябинской области

Учитель любит работать с детьми. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Комсомольская правда-Челябинск» продолжает проект «Земские». В Челябинской области работают программы для врачей, учителей, тренеров и работников культуры. Но кто же эти люди, которые бросили большие города и уехали в глубинку? Не жалеют ли они о своем выборе? Стоят ли новые условия тех выплат, которые обещает государство? Будем разбираться вместе с нашими героями!

Лейла Нургаджиева два года назад перебралась из солнечного Дагестана в небольшое село Октябрьское в Челябинской области. Тут учительница задерживается допоздна в школе, обустраивается в квартире, которую купила на выплату, и иногда скучает по родной Махачкале. Но о переезде не жалеет.

НЕ СМОГУ БЕЗ ДЕТЕЙ И БЕЗ ШКОЛЫ

Лейла встречает нас национальным пирогом и напитком. В Махачкале прошли 46 лет ее жизни. Еще в детстве во время игр Лейла поняла, что хочет стать учителем, а начитанная мама, которая прививала любовь к книгам, подтолкнула к выбору направления.

Девушка окончила Дагестанский государственный университет дагестанской филологии. По образованию Лейла может преподавать и свой родной, и русский языки. В Махачкале она работала в кадетском корпусе и даже не задумывалась о переезде.

– Меня долгое время звал брат в Челябинск: у него здесь семья, сын растет. Знала, что во многих регионах уже активно реализуется федеральная программа по привлечению учителей на работу в сельскую местность. Поэтому, когда брат предложил переехать в Челябинск, решила воспользоваться такой замечательной возможностью одновременно трудоустроиться по любимой профессии и получить неплохие подъемные.

Лейла собрала необходимые документы и достижения – в 2020 году учительница заняла третье место по республике в конкурсе «Лучший учитель года».

В школе №1 Октябрьского села Лейла Магомеднуцаловна преподает русский язык и литературу. Еще в первый год работы ей поручили классное руководство у пятиклашек.

– У меня прекрасные отношения с родителями и детьми. Однажды спросила у откровенного ребенка, который всегда говорит все в лицо: как вам? Говорит: «Да, вы очень строгая, но добрая». И родители тоже прекрасные: всегда помогают, спрашивают, приходят. Иногда выезжаем на природу. Как-то готовила ребятам национальное блюдо.

– У вас очень сложное отчество. Дети выговаривают?

– Они между собой говорят просто «Лейла, Лейла». А так дети как-то легко привыкли, полностью произносят «Магомеднуцаловна». Первое время только кажется сложным.

– А в детях, оборудовании есть разница вообще?

– В детях я не увидела особой разницы. Но так как я преподавала в кадетском корпусе, у нас правила немножко другие были. Здесь у меня класс большой – 33 человека. У нас, конечно, менталитет другой, это есть. Все также у нас оборудовано. Работали тоже по ФГОСу. Требования одинаковые. Единственное, что там национальная школа, а здесь нет.

Лейла показывает фотографии с учениками, рассказывает о конкурсах, в которых те побеждают, и искренне улыбается.

– Хочется больше времени проводить с детьми. А мы все время с бумагами, в отчетах. Загрузили нас. Но если любишь детей, все равно остаешься в школе. Бывает, очень сильно устаю, но через время начинаю скучать по детям. Это мое. Наверное, я не смогу без детей и без школы.

ДО 9 ВЕЧЕРА ЗАДЕРЖИВАЮСЬ НА РАБОТЕ

Первый год Лейла за свой счет снимала квартиру недалеко от школы. А год назад потратила полученный по программе миллион на покупку квартиры этажом выше.

– В прошлом году в августе уже переехала сюда. Сделала ремонт полностью. Я уже представляла, как это должно выглядеть. И так, как хотела, сделала. У меня такой характер: если делать, то хорошо, – улыбается Лейла.

Как признается сама учитель, сделала себе тут уютное гнездышко. А оно учителю было нужно – уж очень трудным выдался первый год после переезда.

– Сначала было страшно. Первый год долго привыкала, коллектив мне помогал. Но очень сильно скучала, девочки мои из Дагестана поддерживали, даже приехать хотели. Второй год прошел более спокойно. Может быть еще не полностью адаптировалась, но уже легче.

Правда, село так изучить и не успела. Знает только дорогу на работу и обратно, шутит Лейла.

– Бывает, что даже до 9 вечера задерживаюсь на работе. Проверка тетрадей, большие классы. Но тут стадион с тренажерами недавно открыли. Мы с коллегой начали каждый вечер ходить туда заниматься. В центре парк есть. Обычно ко мне на выходные приезжают брат с семьей, идем гулять.

– О переезде не сожалеете?

– Нет. Бывает, очень сильно скучаю, но не пожалела. Иногда не хватает дагестанского духа, но здесь тоже коллектив хороший. С первых же дней влилась в педагогический коллектив школы и активно принялась за работу. Ни разу не пожалела о своем решении. С первых дней нашла общий язык с каждым из своих учеников, а родители приняли тепло и радушно. Для меня переезд из города в сельскую местность − это не только отличная возможность профессионального роста, но и замечательная платформа для реализации новых идей и совершенствования образовательного процесса в сельской школе.

Лейла уже готовила ученикам и их родителям плов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

При этом Лейла постоянно самосовершенствуется и проходит разные курсы:

− В этом ключе меня очень заинтересовал курс «Русский язык без правил», который предлагает Наталья Романова в Санкт-Петербурге. Организаторы курса предлагают стать грамотным без правил. Думаю, знания, умения и навыки, полученные там, помогут не только мне, но и моим ученикам в овладении тайнами родного языка. К сожалению, пока моя поездка в Санкт-Петербург откладывается по финансовым причинам. Но я от своей мечты не отступлю.

– Уедете, когда закончатся эти пять лет?

– Пока не знаю. Первый год было тяжело, думала, что уеду. В этом году была в Дагестане в гостях, увидела всех и немножко успокоилась. Видимо, из-за того, что у меня здесь родное гнездышко, хотела домой сюда вернуться.

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