«Люди ждут помощи и готовы жить здесь»: Челябинская область восстановит школы и больницы в Ясиноватой и подготовит город к зиме

Челябинская область помогает Ясиноватой и Волновахе. Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил, готовы ли школы и детские сады города Ясиноватая Донецкой Народной Республики к новому учебному году. Вместе с главой города и заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Валерием Леоновым он обсудил подготовку социально-значимых объектов к холодному сезону.

– Сегодня первоочередная задача – это подготовка к зиме жилищного фонда и социальных объектов. Ясиноватая, как и Волноваха, – это те муниципалитеты, которым мы помогаем, и делаем это так же, как готовимся к зиме и решаем проблемы у нас в Челябинской области, – подчеркнул Алексей Текслер.

Фото: правительство Челябинской области

Сейчас в городе несколько задач требуют срочного решения: подготовка котельных, электроснабжение, восстановление теплового контура зданий – замена окон и бесперебойное снабжение питьевой водой. Сейчас централизованное водоснабжение в городе отсутствует. Зимой Южный Урал направит в Ясиноватую специальные автоцистерны.

Алексей Текслер лично посетил и осмотрел социальные объекты, которые восстанавливает Челябинская область. Это две школы, два детских сада, центральную районную больницу и объекты дорожного строительства протяженностью более 3,5 километров. Работы по объектам завершат до 15 октября, а к зиме запустят.

Фото: правительство Челябинской области

– Специалисты, которые приехали сюда из Челябинской области, продолжают работать. Очень важно, чтобы рабочие были в безопасности, насколько это можно сделать в этих условиях. Здесь и местные власти, и военные помогают. Мы тоже за этим внимательно следим и очень благодарны нашим ребятам, строителям из Челябинской области, что они помогают Ясиноватой в восстановлении социальных объектов. Это важнейшая задача, и местные жители с большой благодарностью к этому относятся. Я сегодня много раз слышал слова благодарности в адрес челябинцев и испытываю гордость за наших ребят, – отметил Алексей Текслер.

Осмотрев объекты, губернатор принял решение направить дополнительное финансирование на приобретение современного оборудования для детских садов и школ. Например, в школе №7 отремонтируют фасад и приобретут интерактивную классную доску. А всех первоклассников Ясиноватой обеспечат наборами школьников.

Челябинская область помогает Ясиноватой и Волновахе. Фото: правительство Челябинской области

– Сегодня работает армия, это прекрасно слышно здесь. Передовая очень близко, буквально в нескольких километрах, но мы работаем и будем дальше работать, потому что люди ждут помощи и готовы жить здесь, на своей земле. И мы им обязательно поможем, решим все проблемы, – сказал Алексей Текслер.

Фото: правительство Челябинской области

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