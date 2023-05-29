Почетный гражданин Челябинска: что это за звание и какие преимущества оно дает

Имена почетных граждан раньше вписывали на эту стену, а теперь их записывают в книгу справа Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Каждый год ко дню рождения Челябинска выбирают почетного гражданина. Высший знак признательности присваивают за особые достижения и заслуги перед городом. Получить почетное звание может максимум два кандидата в год. В 2022-м претендентами на эту награду стали пластический хирург Александр Пухов и депутат Гордумы Виталий Рыльских.

Кто может стать почетным гражданином Челябинска

Почетным гражданином Челябинска может стать житель, который укрепляет мир и занимается благотворительностью, помогает социально незащищенным слоям населения или же имеет крупные достижения в экономике, здравоохранении, искусстве, спорте.

Почетное звание присуждают и за проявленные мужество и героизм при защите страны. Его могут дать и посмертно. Кроме того, учитываются государственные и ведомственные награды – например, заслуженный врач или народный артист.

По правилам Челябинской городской думы, получить звание можно только один раз – в отличие от звания почетного гражданина Челябинской области, где человека могут наградить повторно. А еще такой знак признательности нельзя присвоить жителю с неснятой или непогашенной судимостью.

Что дает почетное звание гражданину Челябинска

Отличия почетного гражданина – это свидетельство о присвоении звания и нагрудный знак из золота. Их вручают на торжественной церемонии с главой города и председателем городской Думы. Имя такого жителя заносят в книгу почетных граждан Челябинска: она находится в холле администрации города.

Это звание дает возможность присутствовать на торжественных заседаниях и мероприятиях, которые проводят районные администрации. А еще это ежегодное пособие в размере 68 965 рублей.

Когда почетного гражданина Челябинска не станет, его могут похоронить на аллее почетных захоронений Успенского кладбища. Также администрация города может выделить из бюджета 100 тысяч рублей на организацию похорон, а Гордума — установить мемориальную доску на фасаде здания, где проживал почетный житель.

В каком случае лишают звания почетного гражданина Челябинска

Если окажется, что почетный гражданин предоставил ложную информацию о его достижениях, или его осудили, звание заберут. Также ему прекратят выплачивать пособия.

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