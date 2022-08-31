Погода в Челябинске на осень 2022: прогноз на три зябких месяца

Раз в 3-4 года первый снег в Челябинске выпадает в сентябре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уральская осень — это когда в сентябре бабе лето, а в октябре выпадает первый снег. Хотя если смотреть на статистику последних 10 лет, первые холода чаще всего выпадают на ноябрь — что логично, ведь это предзимний месяц. Так как долгосрочные прогнозы синоптики не дают, изучим усредненные данные Яндекс.Погоды и предположим, какая будет погода в Челябинске на осень 2022.

Погода в Челябинске на сентябрь 2022. Когда бабье лето

Бабье лето приходится на первый осенний месяц. Но перед этим обычно долгое время прохладно, из-за чего и чувствуется температурный контраст.

— Существует разделение бабьего лета на молодое и старое. Считается, что молодое наступает в период с 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября. Однако, эти даты очень относительны, циклоны и антициклоны по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления, — заметили в челябинском гидрометцентре.

В этом году бабье лето будет ранним Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первая неделя сентября, которая начинается с четверга, окажется самой жаркой: воздух прогреется до +34 градусов. Пекло продержится два дня, а затем погода сжалится, и на улице устаканятся комфортные +17-21 градус.

Следующие три недели в Челябинске будет держаться одна и та же температура в диапазоне от +13 до +15. Сдобрят эту стабильность ежедневная облачность и кратковременные дожди.

Под конец месяца начнет потихоньку холодать: солнце уже не будет радовать жителей ни теплом, ни своим присутствием. Столбики термометров не поднимутся выше +12 градусов.

Погода в Челябинске на октябрь 2022. Первый снег

В сентябре первый снег выпадает редко и почти сразу же тает. По статистике челябинского гидрометцентра, это происходит раз в 3-4 года. А вот тонкие снежные ковры в октябре — уже обычное явление.

—12-14 октября 2004 года снежный покров установился на всей территории Челябинской области, его высота местами достигала 37 см. А в 2008 году это состоялось лишь 13 декабря, — написано на сайте городских синоптиков.

Максимальная температура в октябре в Челябинске - +10 градусов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По 10-летней статистике, в октябре в Челябинске не бывает тепло. Максимальная температура в +10 градусов держится всего пару дней. Первую половину месяца столбики термометров показывают +6-9, а во второй — медленно ползут вниз.

К 23 октября устанавливается нулевая температура, и начинает падать первый снег. Это длится даже не один, а сразу три дня. Затем воздух может прогреться на пару градусов — но теплее этого осенью уже не будет.

Погода в Челябинске на ноябрь 2022. Заморозки

В ноябре регион подвержен опасным явлениям – сильным ветру, метели, туману и дождю. Чаще всего именно в этом месяце снег в Челябинске перестает таять и нарастает сугробами.

— Средняя дата установления снежного покрова приходится на 13 ноября, а температура составляет минус 6-7 градусов. В 1998 году абсолютный минимум температуры в городе достигал минус 40, а в 1932 абсолютный максимум — плюс 16.

В ноябре уже можно лепить снеговиков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По усредненным данным Яндекс.Погоды, плюсовая температура в ноябре держится только первые три дня. После этого две недели погода практически не меняется. На улице бывает от нуля до минус трех.

Более холодные дни приходят во второй половине ноября: тогда город остывает до -6. Но даже ближе к зиме погода в Челябинске сохраняется на этом же уровне, а столбики термометров иногда даже повышаются до минус трех градусов.

При этом ноябрь по статистике более снежный: если в середине осени может быть три дня с осадками, то здесь снегопад в сумме наберется на целую неделю. Ясными днями ноябрь не особо радует: солнечно только пару дней в месяц, в остальное время – пасмурно.

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