Валяют на здоровье: мастерица из Челябинской области учит делать уникальную обувь и помогает людям с инвалидностью

Отдых Алены − делать вот такую малышню. Фото: Дарья МАРКОВА

Милых зайчишек, куклы-перчатки, пинетки, детские одеяльца, пальто и даже современные сапоги валяет из шерсти Алена Новоселова из Еманжелинска Челябинской области. Когда-то она работала маляром, а потом стала ремесленником. Среди ее учеников есть и люди с инвалидностью, о которых часто забывают, а им творчество необходимо как воздух.

БЕРУ ИХ РУКУ В СВОЮ И ПОКАЗЫВАЮ

Мы встретились с Аленой на занятии по валянию, которые она проводит каждый вторник для людей с инвалидностью в объединении «Рука об руку». Свою историю ремесленница рассказывала, помогая делать зайчиков, сумки и цветы из шерсти.

− Стараюсь с ними работать по мере возможностей. Например, у Максима ДЦП, он не может работать в полную силу. Нужно ему помогать, но ему нравится ходить сюда. Он так быстро, как другие, не сделает, но на следующем занятии или через одно свою поделку закончит.

Некоторые работы продают на ярмарках. Но большую часть оставляют себе на память или дарят родным. Для того, чтобы работы получились красивыми, Алена всегда рядом – делится своим опытом, подсказывает, иногда что-то доделывает сама.

Дочь этой женщины на реабилитации, поэтому пока она учится сама. Фото: Дарья МАРКОВА

− Есть ребята, которые в перспективе смогут делать что-то самостоятельно. И мне хочется этот навык им дать. Где-то еще его бесплатно получить они не смогут. Даже в интернете практически все мастер-классы платные. И не все из них смогут этот мастер-класс посмотреть и понять. Мастерская называется «Рука об руку» и этот принцип очень хорошо работает. Я беру их руку в свою и показываю, какой нажим должен быть, как оторвать шерсть и куда класть. У кого-то это остается в голове, а кто-то приходит на следующее занятие и все как в первый раз.

В такие моменты Алена спокойно объясняет все снова. И даже не понимает, почему может нервничать.

− Мне хочется любовь к своей работе до них как-то донести. Возможно, для кого-то это станет ремеслом. Знаете, как они радуются, когда у них получается: глаза светятся, когда сделали и их еще похвалили. Для них это важно, ведь многие бывают только дома и здесь, это их маленький мир. Они иногда приходят сами сюда: вяжут, общаются друг с другом. Тактильный контакт и мелкая моторика хорошо стимулируют мозговую деятельность. А общение не дает застрять в чувстве одиночества.

Этот чехол сделал немой парень. Фото: Дарья МАРКОВА

ПОСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОШЛА РАБОТАТЬ МАЛЯРОМ

Алена училась в педагогическом институте на художественно-графическом факультете. После выпуска она могла работать преподавателем черчения, рисования и технологии. Но после выпуска из института пошла работать на стройку. Много лет клеила обои и занималась штукатурно-малярными работами. А потом еще 10 лет работала маляром в столярном цехе. Все это время было не до рукоделия.

− В 2014 году приехала тетя моего мужа в гости. Она была в Севастополе на мастер-классе по валянию, хотела научить меня. Мне тогда все это казалось неинтересным. Она меня уговорила, мы попробовали. После ее отъезда я потихонечку начала сама заниматься. Не знаю, почему, что-то зацепило. Искала информацию в интернете, а он тогда по этой теме был абсолютно пустой: каких-то два-три видеоролика. Причем как я сейчас понимаю, это был полнейший примитив, самое основное – как в старину валяли валенки. Дядька в бане с деревянными и железными инструментами. Все это тяжело, пот в три ручья. Именно так почему-то думают многие: валять – это катастрофически тяжело, нереально и почему-то это надо делать обязательно в бане. На тех же фестивалях покупатели подходят: «У вас же, наверное, руки отваливаются». А вот мои руки, на них нет ни мозолей, ни трещин, ни облезшие они до костей. Если подходить грамотно к материалу, все это можно делать легко и с удовольствием, – заверяет мастерица.

Начинала Алена одна, а сейчас у них целый коллектив. Первым подключился муж. Раньше на фестивалях он помогал только таскать коробки с работами и раскладывать их. А теперь занимается деревом: делает инструменты и аксессуары для валяния. Позже к ним присоединились и другие валяльщицы.

Шерсть в процессе валяния уменьшается в два раза. Фото: Дарья МАРКОВА

ЗАКАЗЫВАЮТ ОБУВЬ И ШЛЯПЫ

Чего только не было среди первых работ. Для маленького внучатого племянника Алена тогда валяла пинеточки, одеяльца, комбинезоны. И только со временем начала делать что-то для себя.

− Очень нравится изготавливать обувь, ее делаю больше всего. Это как домашняя обувь, так и уличная: любые сапоги, ботинки. Это не валенки, а нормальная комфортная городская обувь, но по своим качествам оставляющая в себе целебность шерсти. Еще один плюс − терморегуляция: в сваленной обуви нога никогда не потеет. Всю обувь делаю по индивидуальным меркам и учитывая особенности стопы. Поэтому основные заказчики – люди пожилого возраста, с деформацией стопы.

Вся семья у Алены обута в валяную обувь. У самой мастерицы нет только летней.

− Я как сапожник без сапог: как одни летние туфли сносила, вторые все не сделаю. У меня еще были кеды валяные. В них летом не жарче, чем в любой другой обуви. Войлок сохраняет тепло – так и в банях войлочные шапки надевают, чтобы не перегреться.

Алена отмечает, что старается работать не на поток, а на качество. С каждым клиентом работает индивидуально – на одну пару уходит по нескольку недель. Поэтому за прошлый год сделала всего девять пар обуви. От монотонной работы мастерица быстро устает, а ее отдых – свалять какую-нибудь игрушку:

− Делаю малышню, перчаточные игрушки для кукольных театров. Сейчас разрабатываю героев для Златоустовского краеведческого театра кукол. Будут очень интересные персонажи, но пока они все в голове.

Алена показывает нам маленьких ярких зверюшек: лисичку, медвежонка, тигра и зайчика размером с ладонь. Чтобы они были реалистичными, женщина работает с фото настоящих животных. По ним разрабатывает эскиз, а уже потом делает шаблон и выкройки.

Недавно ремесленница начала делать игрушки-подушки. Но большей популярностью все равно пользуются обувь, варежки, аксессуары, сумки и шапки - то, что можно использовать.

− Вместе с коллегой из Еманжелинска пальто делали хорошее на подкладке. Сама из одежды делаю джемпера, жилеты, жакеты. Ее интересно собирать из-за разных технологий. Хочется делать больше интерьерного, но пока у людей нет интерес к этому.

Алена − мастерица с опытом. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ИГРУШКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫМИ

− Это не моя основная работа или доход, это скорее самоокупаемое хобби. Мне нравится делать это, при этом не тащу денежки из семейного бюджета на увлечение. Сделала заказ, разделила заработанное, закупила новый материал для следующего и инструменты. Единственное, что я не покупаю: платные мастер-классы. Стараюсь дойти до всего своим путем. Пусть какие-то ошибки совершаю, в следующий раз буду учитывать свой опыт.

− А сколько стоит, например, такая лисичка?

− Стараюсь отталкиваться от своих ощущений. В интернете у моих коллег такие зайцы стоят до полутора тысяч рублей, продам раза в три дешевле. Потому что я за полторы тысячи своему ребенку бы ее не купила. Знаешь, как жалко бывает: малыш подойдет, вцепится, а мама начинает: «У меня нет денег, положи, отойди, не трогай». Поэтому все-таки игрушки должны быть доступными. Тем более, что они для детей, а не коллекционные. Там будет другая цена.

Но сейчас цена на материалы выросла, а продавцы пугают, что скоро войлок будет не достать: поставки прекращаются.

− Цены выросли, и приходится перепрофилироваться на наш материал. Он чуть дешевле, но у него и качество похуже. Когда покупаю новый материал, пробую его сама. Если в первый раз работаю с шерстью, никогда не буду сразу заказчику что-то делать, не поносив сама. Стараюсь для заказчика делать очень качественно, чтобы вещь была не на один год. В среднем пара обуви носится 4-5 лет. Стараюсь делать не дороже магазинной обуви, ведь моя клиентура в основном люди пожилого возраста. Некоторые бабулечки копят себе на эти сапожки.

− Мне не нравится стоять и продавать в торговых центрах. Не знаю почему, но для меня атмосфера не та немного, - добавляет мастерица.

Некоторые работы за ребятами Алена дорабатывает. Фото: Дарья МАРКОВА

УЧЕНИКИ РАЗНЫЕ - ОТ ДЕТСАДОВЦЕВ ДО БАБУЛЕЧЕК

Алена каждый вторник проводит занятия в организации «Рука об руку». Но туда к ней на мастер-класс просто так попасть нельзя. Для желающих она проводила несколько занятий в Еманжелинске, где и живет. Самым маленьким ученикам было всего семь лет.

− В доработке и декорировании нужно уметь шить, работать с бисером, вышивкой и может быть даже кожей. В самом валянии усидчивость должна быть. Чем качественнее и ровнее выложишь шерсть, тем быстрее и легче будет она уваливаться. Какую-нибудь блузочку могу раскладывать три дня по восемь часов. Но валяю ее потом полтора-два часа. Точно также иногда с сапогами, если я делаю их высокими, на замке, там до восьми разных слоев шерсти. Бывает, за день только один сапог раскладываю. У меня из нулевых приходила женщина из поселка Зауральский, она сделала себе сапоги за четыре дня. Для нее, конечно, это тяжело было.

Иногда Алена устраивает коворкинг вместе с коллегами из Челябинска и Миасса. Вместе тестируют новый материал или делают игрушки к новому году.

Регулярно Алена вместе с мужем ездит на Ильменский, Бажовский и Бушуевский фестивали и ярмарку народников в Кыштыме.

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