Рассадник микробов или символ мужественности? Что думают о моде на бороды стилист, барбер и историк из Челябинска

В первую субботу сентября во всем мире отмечают день бороды Фото: Егор ИВЛЕВ

Мужчины, у которых ничего не растет на лице, завидуют бородачам. У тех даже праздник свой есть – всемирный! А улицы Челябинска заполнили молодые люди с густой растительностью на лице - сразу и не поймешь 20-летний парень перед тобой или 40-летний мужчина. А что думают о моде на бороды историк, стилист и барбер? КП-Челябинск публикует их мнение.

Повреждение бороды считалось тяжелым проступком

Историк напоминает, что мода носить бороду была и в СССР. Фото: из личного архива Александра Фокина

Александр Фокин, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ТюмГУ:

— С одной стороны, волосы на лице — это, в значительной степени, биологический атавизм: современным людям это не сильно помогает выжить, хотя некоторые медики спорят, являются ли борода и усы такой естественной маской или, наоборот, рассадником микробов, и бородатые люди больше подвержены заболеваниям.

С другой стороны, борода, конечно, штука культурная, и в разных странах и эпохах отношения к бороде менялось. Например, в «Русской правде» повреждение бороды считалось более тяжелым проступком, чем увечье пальцев.

Для Петра бороды были таким символом старой Руси, поэтому он их и рубил, хотя священникам и крестьянам их носить разрешалось. Но, например, в СССР, когда стали популярны произведения Хемингуэя, советская интеллигенция стала отращивать бороды как символ такого мужества. Там ещё роль сыграла популярность геологов и полярников, которые не брились и были героями эпохи.

Если говорить о современной ситуации, тот тут надо различать разные бороды. Если человек отпустил себе лопату, то да, это, скорее, такой вариант токсичной маскулинности. А если он постоянно ходит в барбершоп, покупает себе масла и прочее, то это в некоторой степени вариант метросексуальности.

На мужчин давит общество женщин

По мнению стилиста, ухоженные бороды выглядят классно. Фото: из личного архива Ольги Тепляковой

Ольга Теплякова, стилист:

— Тренд на бороды уже отходит: сейчас мужская мода более феминная, гендерные различия практически стираются. Но! До Челябинска и ряда консервативных мужчин тренды доходят с опозданием, года через три.

Если посмотреть коллекцию классических брендов 17-18 года, то там молодые мужчины в классических костюмах и с бородой. Эта мужественность хорошо смотрится на молодом лице.

Также тут большое значение имеет стирание возрастных границ, борьба с эйджизмом. Говорится, что старость — это нормально, и бороды, которые раньше были атрибутикой дедушек, сейчас носят и молодые мужчины. В СМИ и рекламе транслируется, что это выглядит классно, брутально и сексуально, особенно с молодым накаченным телом.

Зачастую мужчины консервативны, но на них давит общество женщин. Если они будут ходить непонятно как, 100500 девушек попросит сбрить это, он, скорее всего, или сбреет (что дешевле), или начнет ухаживать.

Как стилист могу сказать, что бородой хорошо корректировать форму лица, его можно сделать более угловатым и мужественным. В поддержку этого открылось много барбершопов.

«Борода – это признак достатка»

Барбер считает, что проще ухаживать за бородой, чем ежедневно бриться. Фото: Павел Андрушкас / vk.com

Павел Андрушкас, главный мастер в мужской парикмахерской Big Bro:

— Почему мужчины носят бороду? Потому что она растет. У мужчины выбор: или постоянно бриться, или носить бороду. И все больше из них выбирают второй вариант. Бритье более агрессивное, замороченное, более требовательное к себе, чем ношение жесткой щетины или бороды.

Мужчине обязательно нужно ухаживать за бородой и ходить к барберу. Борода – это признак достатка, она находится на самой видной части лица. Соответственно, это аксессуар, а аксессуар должен быть ухоженным и в отличном состоянии.

Борода сейчас в тренде. И последние 2-3 года ее актуальность находится на пике. Мужчины наконец-то разрешили себе носить бороды, ухаживать за ними и выглядеть на 5 баллов. И, самое важное, у женщин это тоже вызывает позитивный отклик!

А вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях! Обсуждение по ссылке.

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