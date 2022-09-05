Вместо секции пошли на пляж: мужчина спас двух тонущих школьниц на пляже в Магнитогорске

Максим услышал крик о помощи и побежал спасать девочек Фото: Предоставлено героем публикации

В Магнитогорске Челябинской области 31-летний Максим Абдулин спас из воды двух тонущих школьниц. Все это случилось прямо в День знаний, 1 сентября. В городе стояла невыносимая жара, и на пляж стянулось много магнитогорцев. Среди них были и две 13-летние девочки, которые едва не погибли. Одну из них Максим доставал прямо со дна — школьница захлебнулась и уже не дышала. КП-Челябинск рассказывает подробности этой отважной истории, в которой чудом удалось избежать трагедии.

УСЛЫШАЛ КРИК И ПОБЕЖАЛ СПАСАТЬ

Максим пришел отдохнуть 1 сентября на Центральный пляж, который находится прямо за памятником «Тыл фронту». С друзьями они взяли лежаки и стали загорать, но буквально через полчаса спокойствие нарушилось криком о помощи.

— Слышу, какой-то голос кричит «Помогите!». Поднял голову — ничего не видно, никакой паники в воде. Но через время снова услышал крик и заметил, что в районе буйков девочка под воду уходит. Я соскочил с места и поплыл к ней, — вспоминает Максим.

Добравшись до школьницы, Максим хотел встать на ноги, чтобы поднять ее, но дотянуться до дна уже не мог — было слишком глубоко. Тогда мужчина немного протащил девочку под водой, а затем достал ее и привел в чувства. Физически с ней все было в порядке, хотя бедняжку явно накрыла истерика.

— Я передал девочку людям, которые стояли рядом, а они мне начали говорить, что где-то есть еще ее подружка. Я увидел, что никого нет на поверхности, и пошел в сторону буйков искать ее.

ЛЕЖАЛА НА ДНЕ И НЕ ДЫШАЛА

Сделав пару шагов, Максим споткнулся о лежащую на дне девочку. Это была та самая подружка. Мужчина нырнул под воду, достал ее и увидел, что она захлебнулась и совсем не дышит.

— Она вообще была каменная, лицо белое. Я пошел с ней в сторону берега и передал людям. Те взяли ее и понесли, но так получилось, что лицом в воду. Тогда я подбежал, поднял ее над головой, прижал за позвоночник и попробовал сильно надавить, чтобы из нее вода вышла. Получилось, но прям очень мало. Понес дальше к берегу, сделал еще так пару раз, и уже на выходе из воды девочка сделала первый вздох.

Максим говорит, что ни разу в жизни не оказывал первой помощи тонущим людям. Все делал по каким-то представлениям и инстинктам. На берегу Максим откачал девочку, она начала приходить в себя, лицо налилось розовым цветом, а судороги постепенно ушли.

ГДЕ БЫЛИ СПАСАТЕЛИ?

Только после всего этого на месте появились спасатели. Женщина осмотрела пострадавшую и вызвала для нее скорую помощь, а через некоторое время пришел парень, который должен был дежурить на вышке. По словам Максима, когда девочки тонули, спасатель был занят делом в другой стороне пляжа.

Медики скорой помощи увезли пострадавшую в больницу. Позже Максим созванивался с ее родителями, узнавал о состоянии. С ней все хорошо, но она все еще лежит под присмотром врачей, на днях ее должны выписать. В тот день школьница сказала маме с папой, что пойдет на секцию по боксу, но на самом деле отправилась купаться на пляж. Страшно представить, чем все могло закончиться, если бы в этот момент там не оказалось Максима.

В социальных сетях быстро разлетелась информация о подвиге мужчины. Сотни горожан хвалят его за отвагу, но Максим скромно говорит, что на его месте любой поступил бы так же.

Сам мужчина работает неподалеку от пляжа, где все произошло — он занимается прокатом дрифт-трайков. Это что-то вроде трехколесных скоростных мопедов, предназначенных для дрифта и прохождения крутых поворотов. А еще Максим и его друзья создали проект «Чистый Магнитогорск». Они ходят по городу и наводят порядок во дворах, где это требуется: убирают мусор, благоустраивают площадки, ремонтируют скамейки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru