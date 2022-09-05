Перекрытие дорог в Челябинске на День города: 10 сентября 2022 центр будет обездвижен

В День города центр Челябинска станет пешеходным Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В День города челябинцев ждет двойное перекрытие дорог. 10 сентября движение остановится в центре города. Рассказываем, в какое время и по каким улицам проехать на машине не получится.

Концертная программа разделится на две части: первая будет на Театральной площади возле мэрии, а вторая – возле арены «Трактор». Около администрации города артисты начнут выступать с 18 часов. Туда приедут солисты Мариинского и Большого театров и Анна Асти. Поэтому там улицу обездвижат с 17 до 23 часов.

На площади возле арены «Трактор» пройдет фестиваль RCC Extreme и мотошоу, а к вечеру приедут рэпер ST, Нилетто и Клава Кока. Останавливать движение машин там не планируют.

Но зато в центре города дороги перекроют перед запуском фейерверка. Хоть он и запланирован на 10 вечера, проехать будет нельзя уже с 20:00. Как обычно, закроют 7 улиц: Кирова, Цвиллинга, Красную, Труда, Каслинскую, Братьев Кашириных и Свердловский проспект.

Инфографика: Сергей Зверев

В расписании общественного транспорта тоже будут изменения, но пока их не опубликовали. В прошлом году автобусы, трамваи и троллейбусы перестали ездить с 20:30. Но работу возобновили после 23:00, чтобы развести жителей по домам.

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