Зарезавшая пятилетнюю дочь жительница Бакала скончалась в больнице

Трагедия произошла 29 мая в Бакале. Фото: СОЦСЕТИ

Скончалась жительница Бакала Екатерина Г., обвиняемая в убийстве пятилетней дочери. Она находилась под стражей, но у нее в какой-то момент ухудшилось здоровье. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Женщина страдала от панкреатита и других сопутствующих заболеваний. Это и стало причиной смерти, — рассказал источник.

В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области информацию о смерти женщины подтвердили. В ведомстве сообщили, что обвиняемую этапировали в СИЗО Свердловской области.

— Обвиняемая прибыла туда 18 августа. Позже почувствовала себя плохо из-за хронического заболевания. 24 августа она была доставлена в одну из городских больниц, где скончалась на следующий день, — прокомментировали в ГУФСИН по Челябинской области.

Проверка показала, что смерть женщины не была насильственной.

Трагедия произошла днем 29 мая в одном из домов города Бакал. По версии следствия, обвиняемая сначала пыталась задушить дочь, а потом, когда та потеряла сознание, нанесла не менее трех ударов ножом. Девочка от полученных ранений скончалась на месте. Отца ребенка в момент происшествия дома не было.

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