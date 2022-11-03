Мастер-ремесленник из Челябинской области сделал из бересты гремящие вертолеты и самовар

На небольшое изделие уходит несколько дней. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Алексей Трусков из Челябинска может сделать из кусочка бересты шкатулку, туесок, солонку и даже самовар с открывающимся кранчиком. Мастер научился ремеслу по книжкам и методом проб и ошибок. А все началось с Бажовского фестиваля народного творчества.

Алексею 61 год. Почти треть своей жизни – 17 лет он занимается художественной обработкой бересты.

– Я вырос в деревне Аргаяшского района. Знал, как снять бересту, как подготовить, но не знал, что с ней делать дальше. И когда в первый раз увидел, заинтересовался. Юрий Деняев провел мастер-класс, для меня ничего сложного не было, – рассказал Алексей.

Потом ремесленник начал учиться сам – покупал специализированную литературу, в Доме народного творчества дали энциклопедию. Резцы для работы по дереву сделал себе сам, не зря на токаря учился когда-то.

– Начинал с очень простых работ. Сейчас делаю шкатулки, с плетениями всякими, вырезать начал потихоньку.Сейчас среди работ не только красивые безделушки, но и полезные вещи: туески для хранения, солонки, сахарницы, хлебницы. А на станке по дереву мастер изготавливает подсвечники, скалки, толкушки и фигурные ручки.

– Нравится делать плетеные шкатулки. Бересту нарезаю шириной по 7-8 миллиметров и потом оплетаю. Раньше делал корзинки. Первый год нынче делал самовар полностью из бересты. Сначала вытачивал на станке деревянные болванки, на них конус из бересты делал. Нравится, когда что-нибудь новое делаешь: шкатулки, туески всякие, – делится мастер.

– Как придумываете, что будете делать?

– Очень просто! Нам на новый год подарили металлический самовар, внутри был чай. Посмотрел на него, думаю, а почему бы из бересты не сделать? Побольше его сделал, краник работает, внутри все открывается.

Тот самый самовар. Фото: Бажовский фестиваль / ВКонтакте

Бересты для такого хобби нужно немало. Раньше Алексей брал ее на работе во время санитарной вырубки деревьев рядом с железнодорожными путями. Теперь ездит на делянку.

– Бересту нужно собрать, положить листами, чтобы просыхала. А потом уже выбираешь размер, вырезаешь и склеиваешь. Есть изделия без клея. Просто нужно вырезать и вставить. Как пуговицы застегиваются, так и с берестой можно сделать. А для игрушек нужно сначала сварить бересту, а потом уже собирать изделие. Чтобы шум был, кладу внутрь горох.

На небольшое изделие – шкатулочку с зеркалом уходит дня два-три. Это время уходит в основном на просушку склеенных деталей.

− Можно работать минут через 20-30, но форма будет гибкая. Когда ее проклеил, прошил и положил, она примет нужную форму – будет жесткой. А пока сохнет, занимаюсь чем-то другим.

Чаще у мастера заказывают солонки, сахарницы, баночки для сыпучих изделий, хлебницы и детские игрушки. В основном делает то, что пользуется спросом, признается Алексей. Есть у ремесленника и особая мастеровая гордость:

− Раньше я плетенку не видел, сам придумал и начал делать.. У меня даже опытные мастера спрашивали, как соединил.

Алексей Трусков проводит мастер-классы для детей и участвует в выставках как в родном Сосновском районе, так и на «Урале мастеровом» и «Бажовском фестивале». Там он общается с другими мастерами и делится опытом. Мастер уверен, что его дело будет жить, потому что дети приходят на мастер-классы с большим интересом. Остаются, правда, потом только самые усидчивые.

Туесочки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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