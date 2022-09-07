В Челябинске ищут новых хозяев чудом выжившему во время пожара псу Чапе

Сейчас Чапа выглядит и чувствует себя лучше. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Чапа – ласковый и послушный пес. Четыре года он жил во дворе частного дома в Копейск Челябинской области. Но после сильного пожара хозяева оставили верного друга и защитника на пепелище, а сами уехали.

На фотографии Чапы через неделю после пожара тяжело смотреть. Видимо, во время пожара он был на цепи или сам не захотел уходить. Собака полностью обгорела, повреждены глаза, нос и рот. Тело спасла только шерсть.

Фотографию измученного пса и пост с криком о помощи в социальных сетях увидела Ирина. Она написала волонтерам, которые пристраивали животное, и договорилась со стационаром ветклиники. А на следующий день уже приехала за Чапой.

− Приезжаю туда: собаки нет на месте, а пепелище есть. Девчонки две привели собаку. Я думала, что это волонтеры. Пока их ждала, ко мне подошла кошка. Пес не очень хотел ехать, ему было больно. И приподнять его сложно, заманивали в итоге. И черт меня дернул спросить: «Девочки, а вы не знаете, эта кошка тоже с погорелого дома?» Они сказали, что да и что ее тоже некуда. Я и ее в охапку, − рассказывает Ирина.

Вместе с Чапой с пепелища Ирина забрала кошку Караульку. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По дороге в стационар Ирина узнала, что одна из девушек, передававших собаку, и оказалась хозяйкой. Только вот вела она себя так, будто он ей не нужен. Даже через несколько месяцев и с оплаченным лечением.

− Его сюда возвращать не надо. Я его забирать точно не буду. Нет возможности, у меня больной ребенок, − сказала хозяйка Ирине.

Горе-хозяйка также отказалась помогать искать новый дом для обгоревшего малыша. Теперь этим занимаются волонтеры. До 18 сентября у собаки оплачен стационар, а потом придется пристраивать его на передержку, если не найдутся новые хозяева.

− Он уже привык. Кушает хорошо, замечательно на поводке гуляет, домой по команде идет, лапу дает, поцеловать его в нос можно. Ожоги у него не критичные. Сейчас ему надо обрабатывать только рану на бедре и глаза с носом у него гноятся, − отметила Ирина.

Как таковых требований к будущему хозяину нет.

− Только любить собаку и более ответственно к ней относиться. Собака дворовая, он спокойно сядет на цепь, будет охранять. Он добрый и любит детей.

Если хотите стать новым хозяином и другом Чапы, свяжитесь с волонтером Ириной: 8-999-581-09-61.

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