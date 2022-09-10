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Общество10 сентября 2022 10:06

Лучше до или после? Смотрим, как изменились знаковые места Челябинска за 120, 34 и 15 лет

Некоторые места уже не узнать
Дарья МАРКОВА
Посмотрим, как выглядели памятные места раньше и сейчас.

Посмотрим, как выглядели памятные места раньше и сейчас.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ко Дню города редакция КП-Челябинск нашла в семейных архивах старые открытки и решила посмотреть, как изменился город за это время.

Завод превратился в торгово-развлекательный комплекс, римско-католический храм – в жилой дом, искусственный водоем закатали в асфальт, а вокруг фонтана поставили лавочки. Давайте вместе посмотрим, как изменился город.

Дворец спорта «Юность» и сад камней с искусственным водоемом и мостиком на открытке 1988 года.

Дворец спорта «Юность» и сад камней с искусственным водоемом и мостиком на открытке 1988 года.

Фото: Егор ИВЛЕВ

А так это место выглядит сейчас.

А так это место выглядит сейчас.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Узнали ЮУрГУ в варианте 80-х?

Узнали ЮУрГУ в варианте 80-х?

Фото: Егор ИВЛЕВ

Здание ЮУрГУ сейчас.

Здание ЮУрГУ сейчас.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На дореволюционной улице Уфимская смешались кони, люди.

На дореволюционной улице Уфимская смешались кони, люди.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В улице Уфимской на предыдущем фото легко узнать современную Кирова.

В улице Уфимской на предыдущем фото легко узнать современную Кирова.

Фото: Дарья МАРКОВА

Городской дилижанс на фоне здания магазина Стахеевых (позже Челябинская табачная фабрика) на дореволюционном фото.

Городской дилижанс на фоне здания магазина Стахеевых (позже Челябинская табачная фабрика) на дореволюционном фото.

Фото: Егор ИВЛЕВ

А сейчас в здании находятся разного рода заведения.

А сейчас в здании находятся разного рода заведения.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Памятник физику-ядерщику через пару лет после своего появления.

Памятник физику-ядерщику через пару лет после своего появления.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Небо и лес все такие же красивые, вид портят только машины.

Небо и лес все такие же красивые, вид портят только машины.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Осенью 2007 года фонтан на Кировке окружали пестрые деревья.

Осенью 2007 года фонтан на Кировке окружали пестрые деревья.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Сейчас вокруг появились лавочки.

Сейчас вокруг появились лавочки.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Улица Цвиллинга и часовой завод на фото 80-х годов.

Улица Цвиллинга и часовой завод на фото 80-х годов.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Вместо часового завода теперь Куба, а деревья заменила парковка.

Вместо часового завода теперь Куба, а деревья заменила парковка.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Проспект Ленина, много-много зелени и все те же троллейбусы.

Проспект Ленина, много-много зелени и все те же троллейбусы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Много отличий нашли?

Много отличий нашли?

Фото: Егор ИВЛЕВ

Раньше с набережной открывался такой вид.

Раньше с набережной открывался такой вид.

Фото: Дарья МАРКОВА

Появилось много новых зданий.

Появилось много новых зданий.

Фото: Дарья МАРКОВА

Магазин Валеева (позже Молодежная мода).

Магазин Валеева (позже Молодежная мода).

Фото: Егор ИВЛЕВ

Сейчас вывески стали более пестрыми и появился вход в цокольный этаж.

Сейчас вывески стали более пестрыми и появился вход в цокольный этаж.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ак-Мечеть в дореволюционное время.

Ак-Мечеть в дореволюционное время.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Изменилась сама улица, а здание мечети нет.

Изменилась сама улица, а здание мечети нет.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На выходе из аэропорта пассажиров встречали несколько автобусов. Фото: Алексей ШЕЛЕГОВ

На выходе из аэропорта пассажиров встречали несколько автобусов. Фото: Алексей ШЕЛЕГОВ

Сейчас старое здание — часть международного терминала. За кадром осталось новое здание для внутренних авиалиний. Фото: Алексей ШЕЛЕГОВ

Сейчас старое здание — часть международного терминала. За кадром осталось новое здание для внутренних авиалиний. Фото: Алексей ШЕЛЕГОВ

Раньше в центре города стоял католический храм.

Раньше в центре города стоял католический храм.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

А сейчас на этом месте жилой дом. Есть легенда, чего его построили из кирпичей этого костла.

А сейчас на этом месте жилой дом. Есть легенда, чего его построили из кирпичей этого костла.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯИстория Челябинска и Челябинской области