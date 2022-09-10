Лучше до или после? Смотрим, как изменились знаковые места Челябинска за 120, 34 и 15 лет

Посмотрим, как выглядели памятные места раньше и сейчас.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Ко Дню города редакция КП-Челябинск нашла в семейных архивах старые открытки и решила посмотреть, как изменился город за это время.
Завод превратился в торгово-развлекательный комплекс, римско-католический храм – в жилой дом, искусственный водоем закатали в асфальт, а вокруг фонтана поставили лавочки. Давайте вместе посмотрим, как изменился город.
Дворец спорта «Юность» и сад камней с искусственным водоемом и мостиком на открытке 1988 года.
Фото: Егор ИВЛЕВ
А так это место выглядит сейчас.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Узнали ЮУрГУ в варианте 80-х?
Фото: Егор ИВЛЕВ
Здание ЮУрГУ сейчас.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На дореволюционной улице Уфимская смешались кони, люди.
Фото: Егор ИВЛЕВ
В улице Уфимской на предыдущем фото легко узнать современную Кирова.
Фото: Дарья МАРКОВА
Городской дилижанс на фоне здания магазина Стахеевых (позже Челябинская табачная фабрика) на дореволюционном фото.
Фото: Егор ИВЛЕВ
А сейчас в здании находятся разного рода заведения.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Памятник физику-ядерщику через пару лет после своего появления.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Небо и лес все такие же красивые, вид портят только машины.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Осенью 2007 года фонтан на Кировке окружали пестрые деревья.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Сейчас вокруг появились лавочки.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Улица Цвиллинга и часовой завод на фото 80-х годов.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Вместо часового завода теперь Куба, а деревья заменила парковка.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Проспект Ленина, много-много зелени и все те же троллейбусы.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Много отличий нашли?
Фото: Егор ИВЛЕВ
Раньше с набережной открывался такой вид.
Фото: Дарья МАРКОВА
Появилось много новых зданий.
Фото: Дарья МАРКОВА
Магазин Валеева (позже Молодежная мода).
Фото: Егор ИВЛЕВ
Сейчас вывески стали более пестрыми и появился вход в цокольный этаж.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Ак-Мечеть в дореволюционное время.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Изменилась сама улица, а здание мечети нет.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На выходе из аэропорта пассажиров встречали несколько автобусов. Фото: Алексей ШЕЛЕГОВ
Сейчас старое здание — часть международного терминала. За кадром осталось новое здание для внутренних авиалиний. Фото: Алексей ШЕЛЕГОВ
Раньше в центре города стоял католический храм.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
А сейчас на этом месте жилой дом. Есть легенда, чего его построили из кирпичей этого костла.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
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