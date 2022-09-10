Лучше до или после? Смотрим, как изменились знаковые места Челябинска за 120, 34 и 15 лет

Посмотрим, как выглядели памятные места раньше и сейчас. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ко Дню города редакция КП-Челябинск нашла в семейных архивах старые открытки и решила посмотреть, как изменился город за это время.

Завод превратился в торгово-развлекательный комплекс, римско-католический храм – в жилой дом, искусственный водоем закатали в асфальт, а вокруг фонтана поставили лавочки. Давайте вместе посмотрим, как изменился город.

Дворец спорта «Юность» и сад камней с искусственным водоемом и мостиком на открытке 1988 года. Фото: Егор ИВЛЕВ

А так это место выглядит сейчас. Фото: Егор ИВЛЕВ

Узнали ЮУрГУ в варианте 80-х? Фото: Егор ИВЛЕВ

Здание ЮУрГУ сейчас. Фото: Егор ИВЛЕВ

На дореволюционной улице Уфимская смешались кони, люди. Фото: Егор ИВЛЕВ

В улице Уфимской на предыдущем фото легко узнать современную Кирова. Фото: Дарья МАРКОВА

Городской дилижанс на фоне здания магазина Стахеевых (позже Челябинская табачная фабрика) на дореволюционном фото. Фото: Егор ИВЛЕВ

А сейчас в здании находятся разного рода заведения. Фото: Егор ИВЛЕВ

Памятник физику-ядерщику через пару лет после своего появления. Фото: Егор ИВЛЕВ

Небо и лес все такие же красивые, вид портят только машины. Фото: Егор ИВЛЕВ

Осенью 2007 года фонтан на Кировке окружали пестрые деревья. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сейчас вокруг появились лавочки. Фото: Егор ИВЛЕВ

Улица Цвиллинга и часовой завод на фото 80-х годов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Вместо часового завода теперь Куба, а деревья заменила парковка. Фото: Егор ИВЛЕВ

Проспект Ленина, много-много зелени и все те же троллейбусы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Много отличий нашли? Фото: Егор ИВЛЕВ

Раньше с набережной открывался такой вид. Фото: Дарья МАРКОВА

Появилось много новых зданий. Фото: Дарья МАРКОВА

Магазин Валеева (позже Молодежная мода). Фото: Егор ИВЛЕВ

Сейчас вывески стали более пестрыми и появился вход в цокольный этаж. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ак-Мечеть в дореволюционное время. Фото: Егор ИВЛЕВ

Изменилась сама улица, а здание мечети нет. Фото: Егор ИВЛЕВ

На выходе из аэропорта пассажиров встречали несколько автобусов. Фото: Алексей ШЕЛЕГОВ

Сейчас старое здание — часть международного терминала. За кадром осталось новое здание для внутренних авиалиний. Фото: Алексей ШЕЛЕГОВ

Раньше в центре города стоял католический храм. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

А сейчас на этом месте жилой дом. Есть легенда, чего его построили из кирпичей этого костла. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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