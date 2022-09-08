Туристам пришли письма от заповедника «Аркаим» с просьбой сдать деньги на ремонт

Взломщики написали письмо от лица директора заповедника. Фото: АРКАИМ/vk.com, Светлана Маковеева

У историко-культурного заповедника «Аркаим» в Челябинской области совсем нет денег, выжить можно только на пожертвования. С такой новостью столкнулись получатели электронной рассылки от заповедника. Но, как выяснилось, о материальной помощи просили вовсе не сотрудники «Аркаима», а хакеры.

— Сейчас мы переживаем трудные, в экономическом плане, времена, — говорилось в сочиненном мошенниками обращении. —Многие наши помещения, где хранятся уникальные экспонаты, требуют неотложного ремонта.

Дальше взломщики жаловались на нехватку средств для строительства орнитологического центра, в котором будут изучать 26 видов птиц, — и все редкие!

Закончив с жалобами, обманщики переходили к делу: указывали данные для перевода пожертвований. На выбор предлагали карту, банковский счет и электронный кошелек.

Письмо подписали именем директора заповедника Валерия Волика.

— Мы со своей стороны обязательно организуем Вам или Вашему предприятию экскурсию и досуг у нас в заповеднике! — «щедро» обещали хакеры потенциальным жертвователям.

В «Аркаиме» заявили, что даже не думали собирать деньги на ремонт или любые другие нужды.

— Сегодня была совершена хакерская атака, в результате чего были взломаны некоторые информационные ресурсы заповедника, включая сайт, — сообщили в пресс-службе «Аркаима». — Любые рассылки от лица заповедника с просьбой перевести деньги — мошенничество.

Всех получателей попрошайнической рассылки в заповеднике просят игнорировать жалостливые письма и никуда не отправлять деньги.

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