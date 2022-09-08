Хватит уже: в Челябинской области объявили бой телефонным мошенникам

Эксперты обсудили вопросы кибербезопасности в пресс-центре "Комсомольской правды". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области остро стоит проблема телефонных мошенников. Запугивая, они выманивают у южнуральцев сбережения, побуждают оформлять кредиты. Борьба с мошенниками идет по всем фронтам: работает полиция, Банк России блокирует телефонные номера, общественные организации проводят курсы финансовой грамотности и запускают горячие линии. Но заботиться о своей безопасности должны и сами южноуральцы – быть внимательнее и пользоваться законодательными возможностями, которые им даны. На пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск» обсудили новые схемы мошенничеств и способы борьбы с ними.

ОТДАЮТ СВОЕ И БЕРУТ КРЕДИТЫ: СКОЛЬКО ДЕНЕГ УШЛО МОШЕННИКАМ

В этом году в Челябинской области зафиксировали 6,4 тысячи преступлений – мошенничеств и краж с банковских карт. Южноуральцы отдали мошенникам более 800 млн рублей.

— По сравнению с прошлым годом мошенничества выросли незначительно – на 3,2%, кражи заметно упали почти на 1000 случаев, — рассказал заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Денис Загидуллин. – В целом число пострадавших от телефонных мошенничеств в регионе не уменьшается. Вал преступлений заметно снизился в марте-апреле с началом спецоперации, когда мошенники потеряли каналы связи со стороны стран ближнего зарубежья.

По словам эксперта, самой распространенной схемой телефонного мошенничества остается звонок якобы от сотрудника банка, цель которого завладеть доступом к счетам и личному кабинету пользователя банковских услуг.

Денис Загидуллин: "Телефонные мошенничества не так-то просто раскрывать". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Причем для этой категории телефонных мошенников не обязательно наличие денег на карте, поскольку все банки предлагают кредиты, которые они побуждают оформлять. Такие мошенничества наносят самый большой вред. По статистике из 6,4 тыс. преступлений на них приходится около тысячи. При этом в общем ущербе, который нанесен населению на них приходится больше половины, — говорит Денис Загидуллин.

ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВ

Телефонные мошенники в Челябинской области сегодня используют порядка 10-15 схем отъема денег. Они модифицируются, подстраиваются под текущую ситуацию в экономике, политике, мире. В последнее время в регионе появились три новые схемы мошенничества, рассказала начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.

— Первая схема – это звонки через мессенджеры. Звонящий представляется клиентским менеджером банка и сообщает, что поступила заявку на смену номера телефона, к которому привязан личный кабинет, просят подтвердить это. И в зависимости от ответа либо сразу говорят, что по счету зафиксирована попытка списания денег, либо аналогичный звонок поступает через какое-то время, — говорит Людмила Панина, добавляя, что для убедительности мошенники прибегают к помощи голосового помощника – то есть сначала звонит робот, а потом жертву переключают на якобы сотрудника банка.

Как объяснила Людмила Панина, суть в том, что человек, получив такую тревожную информацию о смене номера, о переводе денег, оформлении кредита, начинает беспокоиться и паниковать. И тогда на «помощь» приходят лжесотрудник банка. Он сообщает, что для отмены списания денег и других манипуляций, нужно сообщить данные карты, секретную информацию, пароли и коды, логины личного кабинета.

— Почему мошенники ушли в мессенджеры? Все просто – у них для мошенников есть ряд преимуществ. Во-первых, звонок, даже из-за границы бесплатный. Во-вторых, в мессенджерах нет встроенной блокировки спама и определителя номера. Даже если в телефон он установлен, при звонке в мессенджер человек видит просто номер – без информации о возможных жалобах и подозрениях на мошенничество, — говорит Людмила Панина.

Людмила Панина рассказала о нововведениях в банковской сфере, которые призваны защитить от аферистов южноуральцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Она напоминает: реальные сотрудники банков никогда не звонят через мессенджер и не запрашивают секретную информацию. Людмила Панина посоветовала для защиты от этого вида мошенничества установить запрет на входящие звонки от незнакомых лиц.

Вторая схема, о которой рассказала эксперт, это звонки от якобы оператора сотовой связи. Вариантов здесь может быть несколько. Один из них – сообщение, что к номеру по договору привязана платная услуга, которую ему предлагают отменить. А чтобы это сделать – нужны секретные данные, пароли и коды доступа. Но мошенники могут пойти и дальше, сообщив, что у человека заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи. Для убедительности даже называется пункт в договоре.

— Но нужно помнить, что в нем также говорится, что если ни от одной из сторон не поступает информации о прекращении договора, договор автоматически пролонгируется. И для этого не нужно предпринимать никаких действий, — напоминает Людмила Панина.

Она уточняет: цель этой всей схемы – с помощью одноразовых кодов перехватить доступ к управлению телефоном, а соответственно и к счетам, чтобы похитить деньги.

— При получении звонка от любой организации, прежде чем принять решение (особенно если оно касается денег и счетов), перепроверьте информацию. Обратитесь самостоятельно к оператору или в банк по телефону, указанному на банковской карте. Но уточню – никогда не совершайте обратный звонок, — говорит Людмила Панина.

Еще одна схема, которую активно пользуют сейчас мошенники, сообщение об утечке паспортных данных – якобы они попали в открытый доступ и ими сейчас пользуются аферисты. Причем сам звонок может идти как от имени «сотрудников» правоохранительных данных, так и от имени Банка России.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мошенники говорят, что к паспортным данным привязан единый межбанковский счет, открытый в ЦБ, на нем содержится вся информация обо всех счетах в банках и количестве денег на них. Дальше мошенники говорят, что по счету прошла мошенническая операция, и для сохранения денег их нужно перевести на «безопасный счет», — говорит Людмила Панина. — Помните, никакого внутрибанковского счета не существует, Банк России не открывает счета и никогда не звонит физлицам.

КТО И ПОЧЕМУ ПОПАДАЕТСЯ В СЕТИ АФЕРИСТОВ

Мошенники очень убедительны в своих рассуждениях, обладают профессиональной терминологией, используют методы социальной инженерии. Но даже при всей осведомленности, южноуральцы часто попадаются на крючок. Один из случаев рассказал Денис Загидуллин, когда председатель районного суда Челябинска перевел на «безопасный счет» определенную сумму.

— Люди часто не могут объяснить, почему они попали в руки мошенников. Часто аферисты в своих созвонах используют методы социальной инженерии, играют на чувстве страха, не дают людям подумать и опомниться. Многие из пострадавших говорят, что они будто в трансе, - добавила начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.

Несколько лет назад наиболее уязвимой категорией были люди старшего поколения. Но, начиная с пандемии, мошенники начали активнее разводить экономически активное население – от 20 до 50 лет. Это те, кто много времени проводит в интернете и пользуется дистанционными каналами.

Алена Шорохова уверена, что тема кибербезопасности сейчас актуальна как никогда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» (проводит обучающие семинары для школьников и пожилых людей) Алена Шорохова рассказала, что среди пожилых людей есть разные категории. Одна крайность – те, кто вообще боится коммуникаций из-за мошенничеств, не пользуется ни мессенджерами, ни даже банковскими картами и счетами. Другая крайность – те, кто ведет активный социальный образ жизни, пользуется соцсетями, картами и пр.

— И те, и другие рассказывают о том, как сталкивались с мошенничеством, — говорит Алена Шорохова.

Как добавил Денис Загидуллин, среди пострадавших большой разбег по возрасту: и молодые, и среднего возраста, и пожилые. С последними сейчас чаще срабатывает схема «мама, я попал в ДТП», так как людей в возрасте труднее убедить в сложных комбинациях по переводу денег.

— Мы каждый день задерживаем курьеров, которые приезжают забирать деньги от имени телефонных мошенников. На днях задержали курьера на шестом эпизоде в Сатке, — говорит представитель ГУ МВД по Челябинской области.

ПОЧЕМУ СЛОЖНО РАСКРЫВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

Телефонные мошенничества расследовать не так-то просто. В 2022 году в регионе раскрыли 23,3% таких дел. В полиции объясняют это тем, что, как правило, звонки поступают из других регионов и даже заграницы. И, задержав мошенника в Челябинской области, выясняется, что он «разводил» жителей другого региона. Если со звонками из тюрем более менее разобрались – наши органы мгновенно реагируют на такие случаи. А вот звонки из-за рубежа отследить почти невозможно, а тем более вернуть украденные деньги - их, как правило, выводят на левые счета, в криптовалюту, онлайн-кошельки. По словам Людмилы Паниной, вернуть свои деньги в целом по России смогли около 5% пострадавших, и то только в тех случаях, когда клиент банка не добровольно подтвердил операцию по переводу денег.

КАК БОРЮТСЯ С МОШЕННИКАМИ

С телефонными мошенниками воюют по всем фронтам. Банк России, к примеру, инициирует блокировку телефонных номеров. Номера попадают в поле зрения, когда клиенты банков сообщают о попытках мошенничества или о факте мошенничества. Информация попадает в базу Банка России – в специальное подразделение ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере). По итогам второго квартала в России были заблокированы 117,5 тыс. телефонных номеров – в 10 раз больше, чем в этот же период прошлого года. Заблокированы 2,8 тыс. интернет-ресурсов – чаще всего это поддельные страницы банков и сайты финансовых пирамид.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 октября все банки будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность вводить ограничения на проведение онлайн-операций.

— Ограничить можно как все онлайн-операции по счету, так и отдельные операции, установить лимиты онлайн-переводов, оформление кредитов в дистанционном формате, установить ограничение, что переводы и оформление кредитов возможно только в России или только в Челябинской области, — рассказала Людмила Панина. – Чтобы ввести такие ограничения, нужно обратиться в банк с заявлением. Если счета открыты в нескольких кредитных учреждениях, то подать заявление нужно в каждый.

Как объяснила Людмила Панина, в любой момент параметры ограничений можно изменить. Кроме того, услуга по ограничению совершенно бесплатная.

Есть еще ряд изменений, которые сейчас рассматриваются на законодательном уровне, но еще не приняты. Первое, как рассказала Людмила Панина, касается того, что у банков появится возможность приостанавливать операции на срок до двух дней, если кредитное учреждение увидит, что деньги перечислены на определенные счета – дроперские счета. Дроперы – это лица, чьи счета и карты используются для вывода и обналичивания похищенных денег.

— Для чего вводится эта мера. Человек под воздействием мошенников сам или предоставив им данные, понимает, что стал жертвой мошенников уже после того, как его деньги вывели со счетов, перевели в электронный кошелек, в криптовалюту. И эту цепочку уже сложно проследить, а вернуть деньги невозможно, — говорит Людмила Панина. — Приостановка операции на два дня как раз и будет достаточной для того, чтобы пострадавший осознал, что стал жертвой и смог отменить перевод, вернув деньги на счет.

По словам представителя Банка России, при приостановке операции банк должен проинформировать клиента, объяснив причину. Если после двух дней он будет настаивать на переводе, то банк будет вынужден сделать перевод.

Еще одно нововведение касается повышения вероятности возврата похищенных денег со счета. Суть в том, чтобы наделить банки правом блокировать дистанционный доступ к счетам дроперов. То есть банк видит, что счет «засветился» в базе данных и перекрывает к нему онлайн-доступ. По сути деньги замораживаются на счете, снять их можно только с соблюдением правил – с паспортом. Понятно, что мошенник на это не пойдет, а после расследования деньги со счета можно будет вернуть отправителю.

С 1 октября южноуральцы смогут запретить онлайн-операции по своим картам и счетам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Принят в первом чтении законопроект об информационном обмене между МВД и Банком России, что будет способствовать профилактике преступлений. Он вступит в силу через год после официально опубликования.

— Нововведения позволит МВД получить доступ к базе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере). Полиция в режиме онлайн будет получать данные о потерпевших и получателях денег в результате мошеннических операций. Банк России в свою очередь получит доступ к определенной информации МВД о совершенных операциях, — рассказала Людмила Панина.

НЕ НАДО РАЗГОВОРОВ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Самое действенное – как можно больше рассказать о методах мошенников. Например, перед сотрудниками полиции региона сейчас стоит задача доносить до населения информацию о телефонных аферистах. Правда, как признался Денис Загидуллин, по большей части люди не хотят ничего слушать.

— Бывает, даже потерпевшего тяжело убедить написать заявление, уговариваем дойти до отделения, — говорит Денис Загидуллин, добавляя, что иногда и его при звонках считают мошенником.

В Челябинске идет набор на курсы финансовой грамотности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный совет - если у вас закралось хоть малейшее подозрение, что звонит мошенник, прекращайте разговор. Затем лучше позвонить в банк или оператору мобильной связи и все выяснить. Напоминаем, нет никаких «безопасных счетов», ЦБ не звонит физлицам, а данные своих карт и коды доступа с одноразовыми паролями нельзя никому говорить.

Но в Челябинской области пошли дальше. АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустил горячую линию по противодействию мошенничеству.

— Ключевая задача мошенников – пообщаться с людьми. И мы пытаемся через информкампанию донести главную мысль –вообще никогда не отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров. Наша горячая линия – альтернативный вариант для людей, возможность проверить без использования сложных схем, мошенники звонили или нет. Обычно чтобы перезвонить в банк, нужно искать карту, номер на ней, говорить с роботом. К тому же людям свойственно некоторое стеснение – а вдруг это не мошенник, и на меня будут косо смотреть? – говорит директор АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Олег Гербер. – В ответ на это мы запустили горячую линию. На звонки отвечают люди, которые подскажут и расскажут.

Олег Гербер рассказал о горячей линии по противодействию телефонному мошенничеству. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Звонить по номеру *1593 можно в будние дни с 9:00 до 18:00. Пока, по словам Олега Гербера, звонков немного – около 10 в день, но и задачи такой не стояло, главная для них цель – «вдолбить людям идею не отвечать на звонки с незнакомых номеров».

Еще одна возможность обрасти «броней» против мошенников - прослушать курсы по финансовой грамотности. С декабря АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» проводит бесплатный курс «Цифровой гражданин»: обучение прошли уже больше 200 человек.

— Сейчас мы запускаем узкий курс для пожилых людей по кибербезопасности в финансовой сфере. В данный момент идет запись и на расширенный курс (уже записалось около 100 желающих), и на более короткий, недельный (записалось около 40 человек), - рассказала Алена Шорохова. – Более подробная информация на нашем сайте и по телефону 214-44-77.

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