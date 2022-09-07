«Бабушка, я попала в ДТП»: жительница Челябинской области помогла полицейским поймать курьера, работавшего на телефонных мошенников

Денис Загидуллин: "Курьеров от телефонных мошенников мы задерживаем каждый день". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Сатке Челябинской области задержали курьера, который приехал забрать деньги от пенсионерки — якобы для попавшей в беду внучки. Это произошло во вторник, 6 сентября. Подробности истории на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск» рассказал заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Денис Загидуллин.

— В полицию обратилась пенсионерка, которая засомневалась, что ей звонила именно внучка и попросила передать курьеру деньги в присутствии сотрудника правоохранительных органов. Мы задержали молодого человека уже на шестом эпизоде — то есть до этого он забрал деньги у пяти пожилых людей, — говорит Денис Загидуллин. — И таких курьеров мы задерживаем каждый день.

Он объяснил, что именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами этого вида мошенничества. Другие способы обмена, например, перевод денег, на пенсионеров не действуют, так как многие их них не дружат с техникой.

Полицейским удалось проникнуть в чаты мошенников. Там они говорят, что в Челябинской области с пожилыми людьми стало работать сложнее – как раз потому, что полиция перехватывает курьеров.

— Раньше подобные звонки от «родственников» поступали из тюрем. Мы выстроили хорошую работу с ГУФСИНом. И если звонок поступает с простого телефона, то быстро на него реагируем, — говорит Денис Загидуллин. — Но в последнее время такие звонки совершаются из-за рубежа и из других городов, что сложнее отследить. Поэтому мы задерживаем людей, которые работают курьерами в таких схемах.

Но и в этом плане полиции непросто. По словам Дениса Загидуллина, в плане доказывания по делу информация быстро утекает. Если раньше такие курьеры ходили с открытыми лицами, то сейчас — надевают маски и капюшоны. Раньше их можно было отслеживать по телефонам, сейчас они ходят без них.

— Позиция прокурора Челябинской области категоричная: если не закрывать таких курьеров, то в статусе подозреваемых они допрошены все, — говорит Денис Загидуллин. — Параллельно мы будем работать в направлении профилактики — разъяснять ситуацию тем, кто планировал принимать участие в таких аферах, но сомневается.

Напомним, не так давно полицейские задержали в Коркино 24-летнего курьера, который забирал деньги у обманутых по телефону пенсионеров. Он также являлся участником мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП».

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