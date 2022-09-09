«Поехали!»: Владимир Путин открыл 40-километровый участок М-5 в Челябинской области

Расширенная до четырёх полос дорога М-5 между Челябинском и Екатеринбургом стала безопаснее и комфортнее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области официально открыт реконструированный до четырех полос 40-километровый участок федеральной дороги М-5 на подъезде к Екатеринбургу. Теперь все 180 км от Челябинска до соседнего города-миллионника можно преодолеть по широкой проезжей части. Большая работа сдана досрочно, с опережением на 2,5 месяца.

Президент России Владимир Путин в прямом эфире открыл 40-километровый участок: «Поехали!». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Восьмого сентября Президент России Владимир Путин в прямом эфире дал старт движению по новым трассам в Московской, Свердловской и Челябинской областях.

— Проведенная работа — это еще один важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны, — сказал президент.

Реконструкция продолжалась с 2020 года, и все время работы велись с опережением графика. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что вопросом реконструкции и расширением 40-километрового участка М-5 в Челябинской области занимались более 10 лет и после поручения президента о выделении дополнительного финансирования важная тема была решена. Цена вопроса — 4 352 238 655 рублей.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ПЛАНОВ

Разделительные полосы потоков минимизируют аварийность, исключив лобовые ДТП. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Работы стартовали три года назад, и подрядчик сразу взял высокий темп, проходя километры с опережением графика. Так, в 2020 году были сданы 12 км четырехполосной дороги вместо запланированных 8 км. В 2021-м ввели 19 км вместо утвержденных 12,5 км. В нынешнем году раньше срока реконструировали последние 9 км.

Дорогу открыли торжественно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После капитального ремонта на федеральной дороге вырос уровень безопасности. Разграничение потоков транспорта обеспечено металлическим барьерным заграждением.

На обновленном участке дороги построено шесть разворотных петель, на которых смонтировано уличное освещение. Установлено два надземных пешеходных перехода и 14 автобусных остановок.

МИНИМИЗИРОВАТЬ ДТП

Губернатор Алексей Текслер в прямом эфире поблагодарил президента Владимира Путина от имени всех южноуральцев за внимание к региону. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На торжественном открытии 40-километрового участка М-5 руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков подчеркнул:

— Самое большое количество смертей в дорожно-транспортных происшествиях связано именно с лобовыми столкновениями. Разделением встречных транспортных потоков мы полностью эти происшествия исключаем.

Руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков сообщил, что все намеченные планы в Челябинской области будут исполнены. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роман Новиков подчеркнул, что Росавтодор намерен и дальше развивать дорожную инфраструктуру Южного Урала. Строится четырехполосный отрезок М-5 от границы с Башкортостаном в сторону Челябинска, от Челябинска в сторону Кургана. По всем дорожным проектам, запланированным в графике, при определении источников финансирования будем смотреть, как опережать этот график.

Путь открыт! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что открытие дороги — долгожданное для всех жителей региона событие.

У работников дорожной отрасли праздник: сдан еще один важный объект. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Теперь дорога между Челябинском и Екатеринбургом полностью четырехполосная. А значит, она стала быстрее и безопаснее. Спасибо президенту и правительству России за поддержку и постоянное внимание. Впереди у нас еще немало работы по расширению и улучшению качества дорог в регионе. Но мы это делали и будем делать.