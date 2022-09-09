На фасаде нового Кафедрального собора в Челябинске начали выкладывать мозаику с южноуральскими святыми

В Кафедральном соборе идут отделочные работы. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске завершают внутреннюю и внешнюю отделку Кафедрального собора Рождества Христова на Новоградском проспекте. Сейчас рабочие выкладывают мозаику на фасадах, от храма проложили тротуар, поставили лавочки и сделали парковку. Внутрь здания пока не пускают. Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру показали эскизы внутреннего убранства, а также предложили лично уложить несколько фрагментов уникальной мозаики на фасаде.

На полотнах изображены великомученики, почитаемые на Южном Урале, в том числе, священнослужители, которые были расстреляны в Каслях. Это Александр Миропольский, Петр Беляев, Петра Смородинцев.

Губернатору Алексею Текслеру показали, как будет украшен Кафедральный собор. Фото: пресс-служба губернатора.

— Все священномученики пострадали в Каслях в 1918 году, — рассказал секретарь челябинской епархии Игорь Шестаков. — Их тела находятся под спудом Успенской церкви города Касли. Сейчас епархия занимается ее восстановлением. Надеемся, что такое украшение Кафедрального собора их образами — большое начало серьезного почитания наших святых.

К собору привезли уже собранную мозаику из смальты. Теперь художники закрепляют ее на фасаде.

Так будет выглядеть собор внутри. Фото: Ольга ЩАПИНА

— На отдельных планшетах собираются мозаичные композиции и здесь монтируются на специальные мозаичный клей, — рассказывает художник. — Используется цветная, золотая и серебряная художественная смальта, мрамор.

Христорождественский кафедральный собор построили на пожертвования и средства меценатов на пересечении улицы Салавата Юлаева и Новоградского проспекта. В храме оборудуют купель с возможностью полного погружения взрослых, на первом этаже разместят музей истории православия на Южном Урале и кельи священников. Второй этаж отведен под сам храм, на третьем будет хор.

Рабочие собирают мозаику на фасаде. Фото: Ольга ЩАПИНА

Кафедральный собор стал самым высоким в Челябинске, в будущем на нем появится смотровая площадка. К 20 сентября завершится благоустройство территории храма. Оно проводится за счет областного бюджета.

Фасад украсят южноуральские святые. Фото: Ольга ЩАПИНА

Основные работы завершены - остались украшения. Фото: Ольга ЩАПИНА

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