«Оставьте место под волшебство»: главный архитектор Челябинска рассказал, что сделают в новом сквере у «Юности»

Памп трек подходит для катания на велосипеде, роликах и скейтборде. Фото: ПУЛ74, Валерий Звонарев

В сквере у дворца спорта «Юность» завершили установку памп трека — это искусственно созданный рельеф для катания на велосипеде, роликах, а также скейтборде. Как рассказал журналисту КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев, сегодня экстремалы уже опробовали фигуры.

Главный архитектор города Павел Крутолапов назвал сквер на месте бывшего автовокзала одним из ключевых общественный пространств города.

— Мало того, что сами здания являются узнаваемыми силуэтами города, долгое время там было засилье ларьков и асфальтового поля. Там впервые в городе появился памп-трек. Это не скейт-площадка — это история про всех, велосипеды в первую очередь, дальше самокаты, скейты и все что угодно. Он такой — фановый, для всех возрастов, где можно попробовать себя, — рассказал Павел Крутолапов в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Предстоит завершить работы по озеленению. Фото: ПУЛ74

Оставьте место под волшебство

Главный архитектор подчеркнул, что мэр Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер ставили задачу завершить основные работы на общественных пространствах ко Дню города.

— Чтобы люди успели погулять, успели дать обратную связь, чтобы были какие-то доработки, доделки (а они неизбежны), — уточнил Павел Крутолапов. — На сегодняшний день осталась определенная часть озеленения, плюс некоторые виды работ, которые будут сданы после Дня города, но которые не влияют на «эмоциональную» готовность сквера. В частности, это атриум, который позволит наблюдать движение на памп-треке.

Вишенкой на торте станет подготовка к Новому году, отметил он. Что именно там будет, пока держится в секрете.

— Оставьте место под новогоднее волшебство… — загадочно ответил Павел Крутолапов

Он также ответил скептикам, которые считают, что в сквере у «Юности» мало зелени и много асфальта.

— Асфальт есть исключительно под памп-треком, который занимает около 355 кв. м. при почти гектаре площади сквера. Проведено жесткое зонирование: есть тихая зона, где сосредоточена вся растительность, есть событийная площадка. А события нам нужны не меньше, чем зелень в центре города.

Сегодня сквер посетили мэр и губернатор Фото: ПУЛ74

Сегодня площадку у «Юности» посетили губернатор Алексей Текслер и мэр Наталья Котова. Им доложили, что сквер будет готов к 20 сентября. Озеленение — чуть позже.

— Контракт по озеленению до 1 октября. Нас подводит компания-подрядчик, — уточнил КП-Челябинск Виктор Ереклинцев.

На очереди — Сад камней

Кстати, преображения ожидает и Сад Камней, расположенный рядом с «Юностью». Его основная концепция — островок природы в центре города.

— У сада камней появилась интересная метафора. Он сохраняет свою природную составляющую и становится еще одним уникальным событием в судьбе Челябинска. В самом центре города сохраняется зеленый оазис, он сохраняет кусочек леса... волшебного леса.

Проектно-сметную документацию для строительства сада будет готовить «КМТ Проектный отдел». Ранее они разработали озеро Кабан в Казани. Посмотреть эскизы можно по ссылке.

«Транзитные» скверы

Новый опыт для Челябинска — скверы вдоль улиц.

— Каждый из любимых районов нашего города получил несколько общественных пространств разного масштаба. Сквер на Бажова — достаточно интересный проект, поскольку с одной стороны это обычная улица, главная функция которой — транзит. И это не центр. У Тракторозаводского района совместно с проектировщиками получилось создать то, о чем мы так долго говорили — «транзит», который может быть прекрасен сам по себе, — рассказал Павел Крутолапов.

Таким будет сквер на улице Бажова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Похожий проект — на улице Свободы. С той разницей, что она как раз-таки в центре.

— Проект еще не принят. Улица большая, — там большое количество входных групп, съездов. Это более сложная работа, чем построить сквер и оградив его забором. Такой опыт для нас новый, — отметил главный архитектор города. — Спасибо горожанам, что подсказывают. Всего не увидишь. Мы реагируем и глава района, подключаем проектировщиков. После того, как объект вводится в эксплуатацию, работа с ним не заканчивается. Он продолжает трансформацию.

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