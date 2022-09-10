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Звезды10 сентября 2022 11:08

Бобер в кожаной жилетке, дождь и песни КиШа: смотрим, как прошел фестиваль «В ритме рока» в Челябинске

Рокеры из разных городов выступают на Дне города в Челябинске
Дарья МАРКОВА
Фестиваль будет идти весь день в парке Гагарина в Челябинске.

Фестиваль будет идти весь день в парке Гагарина в Челябинске.

Фото: Дарья МАРКОВА

В Челябинске в День города проходит фестиваль «В ритме рока». 25 групп из разных городов Урала встретились на сцене в парке Гагарина в Челябинске.

Челябинцам пришлось утеплиться.

Челябинцам пришлось утеплиться.

Фото: Дарья МАРКОВА

Фанаты рока пели песни Короля и Шута вместе с детским коллективом «Крылья», танцевали под дождем и знакомились с новыми исполнителями.

Фантому удачи подпевали все.

Фантому удачи подпевали все.

Фото: Дарья МАРКОВА

Дети танцевали вместе с родителями, фотографировались на мотоциклах и обнимались с бобром-рокером!

Мотоциклисты с радостью разрешили садиться на байки для фотографий.

Мотоциклисты с радостью разрешили садиться на байки для фотографий.

Фото: Дарья МАРКОВА

Плохая погода никого не огорчила.

Плохая погода никого не огорчила.

Фото: Дарья МАРКОВА

Из-за ограждений у сцены смотреть было удобнее на экранах.

Из-за ограждений у сцены смотреть было удобнее на экранах.

Фото: Дарья МАРКОВА

Детям тоже было интересно.

Детям тоже было интересно.

Фото: Дарья МАРКОВА

Во время выступлений пришлось подклеивать части сцены.

Во время выступлений пришлось подклеивать части сцены.

Фото: Дарья МАРКОВА

На фестиваль приехали 25 групп из разных регионов Урала.

На фестиваль приехали 25 групп из разных регионов Урала.

Фото: Дарья МАРКОВА

Даже дождь не заставил рокеров разойтись.

Даже дождь не заставил рокеров разойтись.

Фото: Дарья МАРКОВА

Выступления начались в 12.00, а закончатся поздно вечером.

Выступления начались в 12.00, а закончатся поздно вечером.

Фото: Дарья МАРКОВА

Рокером стал даже бобер.

Рокером стал даже бобер.

Фото: Дарья МАРКОВА

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