Бобер в кожаной жилетке, дождь и песни КиШа: смотрим, как прошел фестиваль «В ритме рока» в Челябинске

Фестиваль будет идти весь день в парке Гагарина в Челябинске.
Фото: Дарья МАРКОВА
В Челябинске в День города проходит фестиваль «В ритме рока». 25 групп из разных городов Урала встретились на сцене в парке Гагарина в Челябинске.
Челябинцам пришлось утеплиться.
Фото: Дарья МАРКОВА
Фанаты рока пели песни Короля и Шута вместе с детским коллективом «Крылья», танцевали под дождем и знакомились с новыми исполнителями.
Фантому удачи подпевали все.
Фото: Дарья МАРКОВА
Дети танцевали вместе с родителями, фотографировались на мотоциклах и обнимались с бобром-рокером!
Мотоциклисты с радостью разрешили садиться на байки для фотографий.
Фото: Дарья МАРКОВА
Плохая погода никого не огорчила.
Фото: Дарья МАРКОВА
Из-за ограждений у сцены смотреть было удобнее на экранах.
Фото: Дарья МАРКОВА
Детям тоже было интересно.
Фото: Дарья МАРКОВА
Во время выступлений пришлось подклеивать части сцены.
Фото: Дарья МАРКОВА
На фестиваль приехали 25 групп из разных регионов Урала.
Фото: Дарья МАРКОВА
Даже дождь не заставил рокеров разойтись.
Фото: Дарья МАРКОВА
Выступления начались в 12.00, а закончатся поздно вечером.
Фото: Дарья МАРКОВА
Рокером стал даже бобер.
Фото: Дарья МАРКОВА
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