Бобер в кожаной жилетке, дождь и песни КиШа: смотрим, как прошел фестиваль «В ритме рока» в Челябинске

Фестиваль будет идти весь день в парке Гагарина в Челябинске. Фото: Дарья МАРКОВА

В Челябинске в День города проходит фестиваль «В ритме рока». 25 групп из разных городов Урала встретились на сцене в парке Гагарина в Челябинске.

Челябинцам пришлось утеплиться. Фото: Дарья МАРКОВА

Фанаты рока пели песни Короля и Шута вместе с детским коллективом «Крылья», танцевали под дождем и знакомились с новыми исполнителями.

Фантому удачи подпевали все. Фото: Дарья МАРКОВА

Дети танцевали вместе с родителями, фотографировались на мотоциклах и обнимались с бобром-рокером!

Мотоциклисты с радостью разрешили садиться на байки для фотографий. Фото: Дарья МАРКОВА

Плохая погода никого не огорчила. Фото: Дарья МАРКОВА

Из-за ограждений у сцены смотреть было удобнее на экранах. Фото: Дарья МАРКОВА

Детям тоже было интересно. Фото: Дарья МАРКОВА

Во время выступлений пришлось подклеивать части сцены. Фото: Дарья МАРКОВА

На фестиваль приехали 25 групп из разных регионов Урала. Фото: Дарья МАРКОВА

Даже дождь не заставил рокеров разойтись. Фото: Дарья МАРКОВА

Выступления начались в 12.00, а закончатся поздно вечером. Фото: Дарья МАРКОВА

Рокером стал даже бобер. Фото: Дарья МАРКОВА

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