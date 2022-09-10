«Пою с закрытыми глазами и плачу»: на Дне города в Челябинске Анна Асти вспомнила бабушку и передала привет Киркорову

Поклонники стали собираться за час до выступления Анны Асти Фото: Егор ИВЛЕВ

Выступление Анны Асти в Челябинске началась с задержкой почти в час. Поклонники и так приходили заранее, чтобы занять место на Театральной площади, где перед выходом Анны Асти выступал симфонический оркестр.

Пока ждали артистку спели «Знаешь ли ты» — песня взорвала толпу, передает корреспондент КП-Челябинск.

— Максим, Максииим, — кричала девчушка у пресс-зоны.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Кажется, лучший музыкант на следующий год найден.

Температура воздуха тем временем сильно опустилась. На улице был ощутимый холод. Ведущие устроили перекличку по районам города. Кажется, что ЧТЗ кричал громче всех.

— Привет, Челябииииинск, — оглушительно пропела артистка.

— Добрый вечер, все мои самые-самые любимые! Мой дорогой Челябинск, мы так давно не виделись! Для меня и моей команды это так важно, потому что мы так скучали, — милым голосом сказала певица.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Со сцены она поздравила Челябинск и сказала горожанам, что главное — это любовь.

— Вы как будет подшофе, но ничего не делали? Вас немного повело? Тогда будем петь эту песню вместе, — объявляет наполовину детской аудитории артистка.

— И меня повело, — поёт с залом Анна Асти.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Анна Асти сняла пиджак и оголила плечи. Танцовщицы покинули сцену.

— Рядом всегда есть небо, которое сделало так, что вы родились и выросли, — делится сомнительной мудростью Асти, — Мне 30, ну ладно, 32. Как девушка преуменьшаю, если можно. И если меня спросят, как я прожила эти годы, то скажу, что непросто.

Объявляет, что будет петь песню «Хобби». Несколько человек закричали от восторга. Но почти никто не подпевал. В оригинале эту песню она поет с Киркоровым. На задней стенке сцены транслировали видео из клипа. Со сцены передали привет Киркорову. Он называл Асти королевой.

— Представьте, я простая девчонка, а король говорит, что я королева. Приятно.

Со сцены она трогательно поздравила с Днем рождения фанатку. Девушка приехала из Казани на концерт и танцевала в пресс-зоне весь вечер.

— Ты выбрала правильно артиста и человека, чтобы следовать за ним всю жизнь. Главное быть хорошим человеком, — нескромного сказала Асти.

Супруга губернатора Ирина Текслер пришла на выступление Анны Асти Фото: Егор ИВЛЕВ

Во время выступления Анна Асти разоткровенничалась с фанатами.

Рассказывает о своей судьбе, снова называет себя обычной девчонкой.

— Следующая песня очень личная, она и про бабушку, которая исчезла из-за коронавируса, и про папу, который ушел шесть лет назад. Пою ее с закрытыми глазами и плачу.

В конце выступления артистка извинилась за опоздание. Те, кто задержался на концерте, опоздали на салют.

Фото: Егор ИВЛЕВ

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