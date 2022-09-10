«Весь голос сегодня оставлю, ну ничего»: Niletto раскачал толпу на праздновании Дня города в Челябинске

Выступление Niletto завершило празднование Дня города на площадке у арены «Трактор»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Празднование Дня города в Челябинске на площадке у арены «Трактор» завершил Niletto. Сначала он выступил с Клавой Кокой, затем снова вернулся на сцену.
— Весь голос сегодня оставлю, ну ничего. Скажете, что приехал Niletto, хрипел и пел шансон.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Артист спел песню «Сколько стоит любовь». Следом исполнил недавно вышедший, но уже успевший стать хитом, трек «Дурная привычка». Люди достали фонарики.
На сцену вышли два маленьких мальчика, Мирон и Платон. Niletto спросил, что им нужно, но они говорили, что не слышат его, когда он в микрофон говорит. Тогда певец пообщался с ними без микрофона, обнялся и они ушли.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Там очень важная делюга, криминальная, — пошутил артист в микрофон. — Всем, кто старше семи лет, нельзя знать.
Толпу зажгла песня «Любимка», причем сначала Niletto начал исполнять ее под гитару. Выступление завершила песня «Если тебе будет грустно».
В завершении праздника ведущий пожелал всем отлично завершить сегодняшний день и безопасно добраться домой.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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