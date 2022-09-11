Топ самых ярких моментов салюта на День города в Челябинске

На фейерверк пришли посмотреть 90 тысяч человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
12-минутным салютом завершился День города в Челябинске. Жители и гости города любовались яркими вспышками в небе, делали фото и, конечно же, снимали видео.
А КП-Челябинск собрала самые яркие моменты салюта.
Посмотреть на салют пришли с друзьями.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
И с любимыми людьми.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Многие просто наслаждались моментом.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кого-то подсаживали на плечи, чтобы было лучше видно.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Конечно же, все стояли и на газонах.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Дети были в восторге.
Фото: Егор ИВЛЕВ
А кто-то успел снять контент для соцсетей.
Фото: Егор ИВЛЕВ
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