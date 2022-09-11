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Общество11 сентября 2022 6:18

Топ самых ярких моментов салюта на День города в Челябинске

Показываем праздничный салют в честь Дня города в Челябинске
Дарья МАРКОВА
На фейерверк пришли посмотреть 90 тысяч человек.

На фейерверк пришли посмотреть 90 тысяч человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

12-минутным салютом завершился День города в Челябинске. Жители и гости города любовались яркими вспышками в небе, делали фото и, конечно же, снимали видео.

А КП-Челябинск собрала самые яркие моменты салюта.

Посмотреть на салют пришли с друзьями.

Посмотреть на салют пришли с друзьями.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И с любимыми людьми.

И с любимыми людьми.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие просто наслаждались моментом.

Многие просто наслаждались моментом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кого-то подсаживали на плечи, чтобы было лучше видно.

Кого-то подсаживали на плечи, чтобы было лучше видно.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Конечно же, все стояли и на газонах.

Конечно же, все стояли и на газонах.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Дети были в восторге.

Дети были в восторге.

Фото: Егор ИВЛЕВ

А кто-то успел снять контент для соцсетей.

А кто-то успел снять контент для соцсетей.

Фото: Егор ИВЛЕВ

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯДень города в Челябинске — 2022