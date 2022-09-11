Топ самых ярких моментов салюта на День города в Челябинске

На фейерверк пришли посмотреть 90 тысяч человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

12-минутным салютом завершился День города в Челябинске. Жители и гости города любовались яркими вспышками в небе, делали фото и, конечно же, снимали видео.

А КП-Челябинск собрала самые яркие моменты салюта.

Посмотреть на салют пришли с друзьями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И с любимыми людьми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие просто наслаждались моментом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кого-то подсаживали на плечи, чтобы было лучше видно. Фото: Егор ИВЛЕВ

Конечно же, все стояли и на газонах. Фото: Егор ИВЛЕВ

Дети были в восторге. Фото: Егор ИВЛЕВ

А кто-то успел снять контент для соцсетей. Фото: Егор ИВЛЕВ

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