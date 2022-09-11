Стреляли из Т-34 и маневрировали на исторической технике: под Челябинском прошел фестиваль «Броня Танкограда»

Реконструкторы воспроизвели бои разных времен. Фото: Алексей Потапов.

Челябинская область масштабно отметила День танкиста. Более 8 тысяч человек приехали на 255 полигон на уральский фестиваль «Броня Танкограда».

Посмотреть на историю приехали много детей. Фото: Александр Минзуров.

На фестивале реконструировали события Великой Отечественной войны и бои в Афганистане, Грузии и Сирии. Детали, аутентичная форма и достоверность удивили зрителей. Реконструкторы стреляли из Т-72 и БМП-2.

У кого-то роль была не особо долгоживущая. Фото: Алексей Потапов.

Во время демонстрации сражения «Освобождение Украины» (Великая Отечественная война») экипаж танка Т-34 отбил у врага самоходку ИСУ-152. Эту историческую технику завод ЧТЗ сохраняет на ходу на протяжении 77 лет. Танки и сейчас качественно стреляют и маневрируют.

Реконструкторы воспроизвели события Великой Отечественной войны и бои в Афганистане, Чечне и Сирии. Фото: Алексей Потапов.

– Проведение «Брони Танкограда» в Челябинской области подтверждает статус региона – бронетанкового щита России. Мы хотим донести мысль о том, что южноуральцы сегодня являются продолжателями славной истории Танкограда, что от их профессиональных достижений зависит, удастся ли Челябинску сохранить свой почетный статус «Город трудовой доблести» или это останется достоянием только Советской истории нашей страны, – отмечает руководитель оргкомитета фестиваля Александр Ноздрачев.

Была и совсем маленькая техника. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В промежутках между реконструкциями гостей из Челябинской области и других регионов ждали выставка техники и творческие номера.

Технику сохранил ЧТЗ. Фото: Александр Минзуров.

Какие костюмы! Фото: Алексей Потапов.

Танковый фестиваль прошел на полигоне. Фото: Александр Минзуров.

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