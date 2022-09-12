Исподтишка ударил самокатом по голове: многонациональная драка в челябинском дворе попала на видео

Толпа людей напала на мужчину во дворе Челябинска Фото: соцсети

В социальных сетях обсуждают видео драки, которая произошла еще в начале августа на улице Марченко в Челябинске. На кадрах видно, как двое мужчин разных национальностей выясняют отношения. Во время словесной перепалки к одному из них присоединился примерно десяток бравых помощников из той же диаспоры. Один из них подкрался сзади к оппоненту, схватил самокат и ударил по голове.

Пострадавший упал на землю и потерял сознание. Все это происходило на глазах у бегающих неподалеку детей. Увидев упавшего человека, они расплакались, у одного ребенка началась истерика.

На место приехали медики скорой помощи, они госпитализировали мужчину с травмой головы. Кроме врачей, во двор приехали и сотрудники полиции.

— В кратчайшие сроки все участники инцидента были установлены и опрошены. Они являются гражданами Российской Федерации, официально проживающими в Челябинской области, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Против нападавшего с самокатом завели уголовное дело по ч. 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание, которое грозит ему за такую выходку — два года лишения свободы.

В социальных сетях пишут, что причиной конфликта могли стать дети, которые бросали мусор в припаркованные автомобили. Мужчина вышел во двор, чтобы сделать им замечание, а в итоге получил самокатом по голове.

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