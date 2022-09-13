Ищем ежика и лошадку: Челябинск с утра окутал туман

Такой густой туман появился из-за перепада температур. Фото: читатель КП-Челябинск

Сегодня утром Челябинск окутал густой туман. Челябинцы массово выкладывают фотографии в соцсети.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Вероятно, причина тумана в резких перепадах температур. Сегодня ночью температура в Челябинске опускалась до +2 градуса, при дневной температуре в +15 градусов.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Особенно густой туман можно было увидеть в центре города. Жители приграничных районов могут наблюдать за явлением издалека — через городские камеры или же из своих домов .

Фото: Интерсвязь

Фото: читатель КП-Челябинск

Кстати, туманы в Челябинской области могут продолжаться еще несколько дней. Несмотря на наступающее бабье лето, ночные температуры в регионе все равно будут достаточно низкими.

А это уже Магнитогорск. Фото: читатель КП-Челябинск

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