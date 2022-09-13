«За 4 дня, пока передвигались по ДНР, два раза попали под обстрел»: «Комсомольская правда» с партнерами доставила литературу детям Донбасса

8,5 тонн гуманитарной помощи доставлено в Волноваху и Ясиноватую. Фото: Сергей Красильников

Классическая русская литература здесь была не в почете, ее приказывали уничтожать. В школах и детских садах сидели ВСУшники: не оставляя после себя ничего, разрушая и минируя. Теперь все изменилось. Учебные заведения ремонтируют и школьники садятся за парты. Директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова совместно с представителями розничной сети «Вечерний Челябинск», их руководителем Натальей Шурпой, а также Начальником оперативной службы 4-го ОВКО Алексеем Белкиным привезли ученикам книги и канцелярию. Публикуем колонку о впечатлениях Екатерины Парфеновой от поездки:

— Наш приезд совпал с открытием после ремонта в городе Волноваха школы № 6, которую помогали восстанавливать также южноуральцы. К новому учебному году практически все готово — новенькие парты, школьная мебель, интерактивные доски.

Если смотреть на фото этой школы, сделанные в апреле 2022 года, сложно поверить, что это одно и тоже здание. Выжженные весной этажи, выбитые стекла, разрушенные кабинеты, в классах сидели ВСУшники, а сейчас это красивая, светлая школа, сияющая чистотой.

Район начинает восстанавливаться после тяжелых баталий. Вставляются окна, ремонтируются социально значимые объекты, вывозятся обломки от разбомбленных зданий. Работы предстоит еще море, но начало положено.

Фото: Сергей Красильников

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов на открытии школы. Фото: Сергей Красильников

Мы привезли коллекции «Комсомольской правды», который будут интересны и детям, и взрослым. Это — «Великие архитекторы», «Великие умы России», «Великие поэты», «История России в романах». Кроме того, детские журналы, классическая литература и наборы канцелярии для деток начальных классов.

Все это были принято со слезами благодарности.

— Классическая литература всегда нужна. «Своих не бросаем», — этот лозунг подтверждается. От ремонта до приезда вас с литературой. Очень приятно и ощущается просто такая поддержка. Хотелось бы, чтобы мы продолжали так дружно и дальше жить с вашим регионом. И мы все делаем на благо детей, — сказала нам директор школы № 6 Елена Михеева.

Директор школы № 6 Елена Михеева едва сдерживает слезы. Фото: Сергей Красильников

На празднике знаний присутствовал глава администрации Волновахского района Константин Зинченко:

— «Комсомольской правде» и «Вечернему Челябинску» могу сказать только слова благодарности. Не забываете и понимаете важность задачи. Прийти сюда после всего того, что тут было (а в каждой школе были оборудованы опорные пункты), это дорогого стоит. В районе 30 школ, 20 на официальном очном обучении, 10 — в зоне боевых действий, но все дети обеспечены питанием, даже которые находятся на дистанционном образовании.

Первый заместитель главы Волновахи Дмитрий Гатов рассказал нам, что сейчас все школы района переходят на обучение по российским стандартам. Поэтому подарок от КП-Челябинск был очень кстати.

С главой администрации Волновахского района Константином Зинченко. Фото: Сергей Красильников

С главой администрации Волновахского района Константином Зинченко. Фото: Сергей Красильников

Еще мы побывали в муниципальной «Октябрьской школе», где сохранился и действует уникальный исторический музей. Бывший директор школы, а сейчас преподаватель русского языка и литературы Наталья Кравченко, работает здесь с 1975 года. Она по крупицам собирала все данные, экспонаты. И снова слезы благодарности:

— Нам нужны эти книги и наборы. Сейчас в 11 классе, проходим Ремарка «На Западном фронте без перемен», проводим с ребятами аналогии того и этого времени. Вы приехали — это очень важно для нас и необходимо. И большая ответственность перед теми, кто живет здесь на Донбассе. Без вашей поддержки нам было бы плохо. Вы приезжаете с подарками, с такими улыбками, а нас это стимулирует на дальнейшие творческие успехи!

Октябрьская школа. Фото: Сергей Красильников

Это подтверждает и начальник управления образования Волновахского района Надежда Заиченко:

— На самом деле такая помощь очень важна и нужна. Мы ее ждали, так как у нас были книги 70-х годов, и то, их приказано было уничтожить. Удивительно, мы благодарим вас, вашу область за такую методическую помощь, которую мы никогда не видели.

Октябрьская школа буквально сияет от чистоты, педагоги делятся, что сами красили и белили стены, готовились к 1 сентября, гордятся полученным результатом. Как им это удается, ведь воды в водопроводе до сих пор нет!

Педагоги Октябрьской школы подарили челябинцам в знак благодарности игрушки, сделанные учениками своими руками, что стало еще более символичным и трогательным.

Еще несколько паллет с книгами доедут до маленьких читателей в Ясиноватую.

Коллекция «Комсомольской правды» «Великие поэты»

Иван Скиба, депутат из Челябинской области:

— Нам для Ясиноватой вообще нужна любая помощь. И продукты питания, книги, вода, все важно, потому что у нас фронтовой город. Что касается книг, тоже очень важный момент, потому что украинская власть много лет переворачивала историю, запрещает нашу литературу, наших героев. Это правильно и важно присылать сюда продукты питания и восстанавливать объекты, но нужно еще думать о детях, о подростках, которые должны впитывать русскую культуру через книги. Вот за это мы вам сильно благодарны!

Наталья Шурпа, директор РС «Вечерний Челябинск»:

— «Своих не бросаем» — эта фраза стала патриотическим лозунгом, позволяющим быстро и кратко объяснить свою позицию, в том числе по вопросу сбора и доставки гуманитарного груза в освобожденные территории ДНР и ЛНР. Если честно, на вопросы знакомых о том, зачем это мне нужно, я не могла подобрать слов, но была уверена — чувство в груди меня не обманывает. И сейчас, вернувшись, я понимаю, что наша помощь действительно нужна, и мы должны показать, что не только государство, но и обычные граждане неравнодушны и сделают все для восстановления нормальной жизни на освобожденных территориях.

Помощь «Комсомолки» и «Вечерки» лишь малая толика, надеемся, что дружба регионов будет крепнуть с каждым днем! Челябинцы выражают в свою очередь благодарность за радушный прием Руководству Волновахского района, Интернациональной бригаде «Пятнашка» и всем причастным!

Пока мы развозили коробки с книгами и канцелярией, два раза попали под обстрел: на трассе между Волновахой и Еленовкой, и в центре Донбасса.

Конечно, на второй день начинаешь спокойнее относиться и к «прилетам», и к «отлетам», считаешь расстояние от тебя до удара, ведь люди привыкают ко всему. Но все равно ощущение диссонанса не отпускает, радушные люди, щедрая природа, а с другой стороны — мертвые глаза разбитых и сгоревших домов, погибшие через 200 метров от тебя. Люди в военной форме везде и начеку. Хочется пожелать действительно чистого неба над головой, а помощь от нас мы еще привезем!

Фото: Сергей Красильников

Фото: Сергей Красильников

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