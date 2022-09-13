Безопасность детей в интернете: чек-лист для южноуральских родителей

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

С окончанием теплых дней на Южном Урале и началом учебного года дети всё чаще стали проводить время в сети. Общение со сверстниками, подготовка домашнего задания, просмотр видеороликов или онлайн-игры – по данным экспертов, сегодня челябинские школьники проводят в интернете порядка 8 часов в сутки. При этом не многие понимают, что в сети детей могут подстерегать не меньшие опасности, чем в реальной жизни. Как защитить ребёнка от мошенников, нежелательного контента или опасных преступников?

Корреспонденты «КП-Челябинск» вместе с экспертами МТС подготовили чек-лист для родителей, который поможет обезопасить юных пользователей от опасностей, подстерегающих в интернете.

Контролируем контент

Гуляя по сети, ребенок рискует наткнуться на опасный или нежелательный контент. Важно поговорить с ребенком о том, что в интернете есть информация, которая может ему навредить, и, если он столкнулся с таким контентом, лучше рассказать об этом родителям. Объясните, что не всё, что публикуется в интернете, является правдой.

Не лишним будет включить программу родительского контроля либо подключить безопасный интернет (такая опция сейчас есть практически у всех провайдеров).

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Проверяем интернет-друзей

Общение в интернете может повлечь за собой нежелательные знакомства. Поэтому важно расспросить ребёнка о друзьях, которые есть у него в соцсетях, всех ли он знает лично, присутствуют ли в этом списке незнакомцы, и на какие темы они общаются.

Объясните, что разглашать личные сведения нельзя, сюда относятся домашний адрес, номер телефона, номер школы, места работы родителей, доходы в семье, нельзя делиться с интернет-незнакомцами своими фотографиями.

Также небезопасно проходить по ссылкам, которые присылают в личные сообщения или в мессенджеры, например, с просьбой проголосовать или посмотреть себя на якобы компрометирующих фото.

Учим пользоваться экологичным интернетом

Интернет даёт множество возможностей узнать новую информацию, познакомиться с интересными людьми и продемонстрировать свои таланты. Главное – помочь детям выбрать правильные ресурсы.

Например, сайт проекта МТС «Поколение М» стал площадкой для развития творческих детей из Челябинской области и других городов России. Платформа объединила мастер-классы по вокалу, фотографии, танцам, интерактивные упражнения от российских звезд — это далеко не все, что можно здесь найти. На сайте можно самостоятельно загружать работы, участвовать в конкурсах и выигрывать призы, при этом помогая другим детям. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на 69 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look

Делаем интернет безопасным

Обучая ребёнка правилам интернет-безопасности, сами не забывайте о бдительности. Просматривайте сайты, которые посещает ваш ребёнок, и не снимайте с себя ответственность, даже если много раз говорили детям о правилах интернет-серфинга.

Присмотритесь к предложениям операторов связи, которые могут предложить вашей семье безопасный интернет. Определяясь с тарифом, обратите внимание на возможности защиты детей от неприемлемого контента или действий мошенников. Например, в помощь родителям МТС предлагает тарифы, которые не пропускают звонки с неизвестных номеров и блокируют ненужный контент. Нетариф Junior от МТС не только защитит ребёнка, но и предоставит море возможностей для учебы, развития и развлечений.

Также обезопасить детей и других членов семьи от спам-звонков поможет решение «Мы МТС». Работает просто: вы подключаете тариф на свой номер и присоединяете в группу до пяти номеров членов вашей семьи. Общение с близкими будет бесплатным, а функция по блокировке спама сработает по умолчанию у каждого, как и доступ к онлайн-кинотеатру KION, созданным МТС.

Защищаемся в рамках закона

Кибербуллинг – ещё одна опасность, которая подкарауливает ребёнка в интернете и выражается в преследовании сообщениями, запугивании, оскорблениях и угрозах.

Важно объяснить ребёнку, что в сети нужно соблюдать те же правила вежливости, что и на улице: общаться этично и корректно, не оскорблять других пользователей и не реагировать на провокации. Агрессор только и ждёт, чтобы ему ответили. Если же он не унимается, лучше покинуть данный форум или чат, удалив оттуда свой аккаунт.

В ситуациях, когда ребёнок уже стал жертвой буллинга, помогите ему защититься: в социальных сетях можно заблокировать или пожаловаться на обидчика, на форумах – обратиться к администратору портала.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Обеспечить безопасность детей в интернете важно и необходимо. Но нужно оставаться реалистами: мы не сможем оградить ребёнка от всего плохого, что существует в этом мире. Рано или поздно подрастающий пользователь столкнётся с жестокими кадрами, нелицеприятными высказываниями или шокирующими видео. Важно поддержать ребёнка, быть рядом и оставаться на его стороне.

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