Взять автограф, научиться писать книгу за час и купить новинки: чем удивят челябинцев на Южно-Уральской книжкой ярмарке #РыжийФест

Алексей Бетехтин рассказал, какие книги читает он Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

На следующей неделе, 22-24 сентября, в Центре международной торговли на Ленина, 35 соберутся тысячи любителей книг: издатели, авторы, продавцы и конечно сами читатели. Чем порадует Южно-Уральская книжная ярмарка #РыжийФест в этом году, — в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказали министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

ИНТЕРЕС К ФЕСТИВАЛЮ РАСТЕТ

С каждым годом число участников книжной ярмарки в Челябинске растет. Как рассказала Наталья Диская, с каждым новым мероприятием количество посетителей увеличивается в среднем на тысячу человек – для сравнения в 2021 году их было около 3 тысяч.

— Интерес к фестивалю показывает и количество издательств, которые участвуют в ярмарке, — добавил Алексей Бетехтин.

Ищите «Комсомольскую правду» на Южно-Уральской книжной ярмарке Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В 2022 году в #РыжемФесте участвуют 82 организации: 76 издательств и книготорговые компании. Причем, как отметила Наталья Диская, 36 из них – из Москвы.

— Интерес к ярмарке большой. 29 столичных издательств будут участвовать очно. Что привлекает издателей – продаваемость. В прошлом году гости фестиваля активно покупали книги. В том числе детские. Для родителей это уникальная возможность купить качественные детские книги – те, которыми интересуется ребенок. В этом году у нас представлено 15 детских издательств, — рассказала Наталья Диская.

В прошлом году гости фестиваля активно покупали детские книги Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

ЧТО ЧИТАЮТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Судя по абонементам, чаще всегда в Челябинске читают современную прозу, литературу по саморазвитию, по психологии и детективы. Как объяснила Наталья Диская, интерес к психологии ярко проявился в пандемию, когда люди стали задумываться, как действовать в условиях самоизоляции.

А что же читает министр культуры региона? Алексей Бетехтин посетовал, что в силу занятости больше слушает аудиокниги:

— Я очень люблю читать, но времени не хватает. Но всегда, когда бываю в Москве, прихожу в любимый магазин на Тверской и покупаю новинки. Чтение никогда не сравниться со слушанием.

В прошлом году #РыжийФест посетил губернатор Алексей Текслер. Директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова презентовала книги главе региона Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

АВТОГРАФ-СЕССИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Книжная ярмарка уникальна тем, что на одной площадке собираются читатели, издатели, книготорговцы, библиотекари, ведомства. В этом году на #РыжемФесте интереснейший ассортимент книг: искусство, спорт, наука, фантастика и пр. Как рассказала Наталья Диская, запланировано более 60 мероприятий: форумы, встречи с писателями, мастер-классы, дискуссионные площадки, автограф-сессии.

В программе есть мероприятие «Просто фантастика» — круглый стол, на котором соберутся айтишники и не только, чтобы обсудить, что побеждает — буква или цифра?

Даже в эпоху новых технологий приятно взять в руки книгу Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

«Литрес» проведет несколько мастер-классов. Например, расскажет, как написать книгу за час. Конечно, уложиться за час невозможно, но вот придумать концепцию, начать сам процесс – легко. Кроме того, участники мероприятия смогут попробовать озвучивать книги. Еще одни интересный мастер-класс – «Прожарка соцсетей»: информация для авторов, которые реализуются через соцсети. Специалисты расскажут, как правильно общаться с аудиторией, выкладывать контент.

В этом году #РыжийФест посетят около 30 топовых авторов, которые проведут творческие встречи и автограф-сессии: Марина Москвина, Анна Матвеева, Дмитрий Данилов, Сергей Беляков, Дмитрий Воденников, Андрей Аствацатуров, Сергей Пахомов. Список гостей постоянно пополняется. На ярмарке будет ректор Литературного института Алексей Варламов, а также известный блогер, автор книг Наталья Краснова.

Алексей Текслер и детский писатель Нина Пикулева Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Ждут интересного и от наших издателей – на Урале их около 30. Союз писателей будет презентовать фильм «Юность Есенина», особую площадку отдали молодежи.

— Задачи ярмарки – поддержка местных авторов, а также изучение интереса читателей, чтобы мы могли формировать шорт-лист книг, которые приобретем для библиотек. Сейчас появился сопутствующий интерес – продвижение издательств, — говорит Алексей Бетехтин. — Думаю, выйдут с предложением в министерство экономического развития, чтобы они подключались с мерами поддержки предпринимателей.

Напомним, каждый год Южно-Уральская книжная ярмарка #РыжийФест объявляет тему года, которая объединяет события программы и задает направление обсуждений на встречах и дискуссиях крупнейшего литературного события осени на Урале. Тема сезона 2022 года – Культура молодая.

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