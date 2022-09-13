Осенний призыв в армию в Челябинской области с 1 октября по 31 декабря 2022: куда отправят служить

Повестки приходят мужчинам от 18 до 27 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 октября 2022 года в Челябинской области стартует осенний призыв в армию. Каждый год на срочную службу из региона отправляют по 3 тысячи новобранцев. Сколько призывников наберут в этом году — пока неясно.

Осенний призыв длится с 1 октября по 31 декабря — в это время приходят повестки. В армию набирают мужчин с 18 до 27 лет. Новобранцам нужно прийти в военкомат на медосмотр и заседание призывной комиссии. Как только набирается нужное количество срочников, их отправляют в армию. Таких эшелонов до конца года может быть несколько. Демобилизация происходит ровно через год – то есть осенью 2023.

Где служат срочники из Челябинской области?

Жители Челябинской области проходят службу по всей России: в сухопутных, воздушно-десантных и ракетных войсках, в воздушно-космических силах и на военно-морском флоте. Хотя по данным прошлого года, большую часть призывников отправляли в Центральный, Западный и Восточный военные округа.

Кроме того, именно в осеннюю кампанию набирают военных в президентский полк. Правда, там к новобранцам более строгие требования: они должны быть крепкими, ростом 175-185 см, без тату и судимостей, а также годными к службе без ограничений.

Какие документы взять на призывную комиссию?

Что нужно взять с собой в военкомат, написано в повестке. Это:

- паспорт;

- военник;

- справка с места работы или учебы;

- аттестат или диплом;

- справки, если были серьезные травмы;

- свидетельство о браке (если есть);

- водительские права (если есть);

- удостоверение о 1-м спортивном разряде или спортивном звании по военно-прикладным видам спорта (если есть);

- свидетельство или удостоверение по военно-учетной специальности (если есть);

- удостоверение по подготовке в военно-патриотических молодежных и детских объединениях (если есть).

Уважительные причины не ходить в военкомат

Неявка в военкомат – это уклонение от военной службы. И за это выписывают штраф в 200 тысяч рублей, арестовывает до полугода или лишают свободы до 2 лет. Но есть пара уважительных причин, по которым разрешается не приходить по повестке:

Виды отсрочек от армии

По закону есть 9 видов отсрочки от службы. Например, если мужчина:

- не годен по здоровью,

- ухаживает за больными родственниками,

- опекает несовершеннолетних братьев или сестер,

- воспитывает ребенка один, приходится отцом двум и более детям или у него есть ребенок и жена на 22 неделе беременности, или же у него есть ребенок с ограниченными возможностями, которому не исполнилось 3 лет,

- служит в полиции, государственной противопожарной службе, органах принудительного исполнения или уголовно-исполнительной системы, на таможне или в Росгвардии — сразу же после учебы по специальности,

- работает депутатом или является кандидатом на должность в госорганах или органах местного самоуправления (от Госдумы до муниципалитетов),

- работает программистом,

- учится в колледже, техникуме, институте, академии или университете на очной форме,

- признан или в ближайшее время должен быть признан вынужденным переселенцем из другой страны или не получил гражданство.

При этом отсрочка от армии дается не навсегда: у каждой из них срок действия разный, нужно более детально изучать вопрос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.