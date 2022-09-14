«Поехали!»: президент Путин открыл движение на участке М-5 «Урал» Челябинск-Екатеринбург

Все 180 км пути от Челябинска до Екатеринбурга теперь исполнены в четырех полосах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Широкая лента дороги вьется среди осенних полей и перелесков. Машина мчит по гладкому, как стекло, асфальту. Теперь федеральная трасса М-5 «Урал» от Челябинска до границы со Свердловской областью четырехполосная на всем протяжении. Участок в 40 км, единственный в две полосы, начали реконструировать в 2020 году. Заказчик - подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Урал». Контроль за работой исполнителя контракта - постоянный; все это время дорожники шли с опережением графика. Так, в 2020 году было сдано 12 км вместо запланированных 8 км; в 2021 году - 19 км вместо 12,5 км. В нынешнем году капитально отремонтированы оставшиеся 9 км - на 2,5 месяца раньше срока. По условиям государственного контракта завершение работ было запланировано на конец ноября 2022 года.

Восьмого сентября Президент России Владимир Путин в прямом эфире дал старт движению по новым трассам в Московской, Свердловской и Челябинской областях. В том числе, на капитально отремонтированном 40-километровом участке М-5.

Старт движению дал президент Владимир Путин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Проведенная работа - это еще один важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны, - сказал президент.

МИНИМИЗИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДТП

Автомобилистам не нужно рассказывать о том, какими долгожданными были работы по расширению узкого участка до четырехполосного норматива.

- В Свердловской области живет мой сын, и каждые две-три недели я езжу к нему в гости. Зимой, в снег, было очень сложно ехать по этому участку. Дорога узкая, фуры зажимают, тащишься со скоростью 40 км/ч, ДТП здесь были часто, - говорит водитель Илья Ахметов.

Руководитель «Росавтодора» Роман Новиков и губернатор Челябинской области Алексей Текслер на открытии обновленного участка М-5 «Урал». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О безопасности дорожного движения на открытии четырехполосного участка говорил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков:

- Хочу поздравить жителей Челябинской области с открытием капитально отремонтированного участка дороги, потому что это очень значимая часть работы, которую проделывает Федеральное дорожное агентство, переводя дороги с помощью капремонта с двух полос движения в четыре полосы. Теперь два города-миллионника на Урале соединены полностью четырехполосной дорогой. Это не только повышение пропускной способности. Главное - обеспечение безопасности дорожного движения.

По статистике, 80% летальных исходов дорожно-транспортных происшествий связано с лобовыми авариями. На отремонтированном участке, как подчеркнул Роман Новиков, они полностью исключены. Во время капитального ремонта потоки транспорта разграничены металлическим барьерным ограждением и ограждением типа «Нью Джерси». Стена-отбойник изготавливается из железобетона и является одним из вариантов обустройства отбойников на дорогах, обычно в пределах мостов, развязок или между встречными полосами.

ЗАПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УДОВЛЕТВОРЕН

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на торжественном открытии отметил:

- Объект долгожданный. Для нашего региона это событие очень важное. Когда в 2019 году я приехал работать в Челябинскую область, вопросы от южноуральцев о продолжении реконструкции федеральной дороги звучали постоянно. Непрерывный четырехполосный путь от Челябинска до Екатеринбурга - это важно и для жителей, и для бизнеса. Но главное - дорога станет фактически безаварийной.

Глава области сообщил, что вопросам снижения аварийности на Южном Урале уделяется большое внимание - и на федеральных, и на региональных дорогах. У Челябинской области хорошие показатели в 2022 году: в целом снижение смертности в ДТП на 15%. По федеральным дорогам этот показатель еще выше. 40-километровый участок М-5 вводился этапами, и было видно, как аварийность сокращалась.

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ВПИСАТЬ ДОРОГУ В ЛАНДШАФТ

Роман Новиков подчеркнул: с вводом в эксплуатацию 40-километрового участка работа в Челябинской области не завершается.

- Все запланированные дорожные проекты в регионе реализуются по графику, - заявил глава Росавтодора. - Мы будем смотреть, каким образом при определении источников финансирования работать с опережением. Это то, что мы обсудили с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером на рабочей встрече. Значение нашей работы шире рамок транспортно-логистического аспекта. Открытие обновленных участков несет и социальное значение.

До четырех полос расширяется 60-километровый участок М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном, возле городов Аша и Сим. В горнозаводской зоне возводятся мосты и эстакады, строится дорога в обход Сима. Рельеф сложнейший, приходится разбирать скалы и строить уникальные для Челябинской области искусственные сооружения. В планах - ввод в 2022 году почти 10 км пути.

Работы в горнозаводской зоне. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Основные работы запланированы на 2023 - 24 гг., и к концу 2024 года жители Челябинской области и все пользователи федеральной дороги получат участок в четыре полосы, с транспортными развязками, разделенными транспортными потоками и с совершенно иным качеством предоставления услуг.

В конце 2023 года в эксплуатацию будет сдан четырехполосный 10-километровый участок автомобильной дороги М-5 «Урал»между Чебаркулем и Миассом.

Текслер поблагодарил Федеральное дорожное агентство, Минтранс России за понимание тех задач, которые решаются для развития региона работы по реконструкции федеральных дорог.

- Я на всех этих объектах был. И на строительстве обхода Сима мне очень понравилось, каким художественным образом дорога будет вписана в ландшафт горнозаводской территории Челябинской области, - отметил Роман Новиков.

Губернатор подтвердил:

- Объект уникальный! Помимо всего прочего, там еще и очень красиво. Думаю, с удовольствием все будут ездить по безопасной комфортной дороге.

ЦИФРА

4,4 млрд рублей

составляет общая стоимость строительно-монтажных работ по приведению к четырем полосам движения 40-километрового участка М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Построено шесть разворотных петель, смонтировано наружное освещение. Установлены два надземных пешеходных перехода и 14 автобусных остановок.