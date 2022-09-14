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Общество14 сентября 2022 7:07

В Челябинске во время концерта Анны Асти на Дне города вытоптали модный цветник

Желающие посмотреть на певицу не пощадили ни кустарники, ни сухоцветы
Егор ПОБЕРЕЙ
Егор ПОБЕРЕЙ
Здесь будто прошел футбольный матч.

Здесь будто прошел футбольный матч.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сломанные стебли, растоптанные и перемешанные со щепой травы. Кажется, что на Театральной площади Челябинска сражались слоны. Но нет, здесь был концерт Анны Асти во время празднования Дня города. Люди и животные вроде не пострадали, а вот уникальные цветники, ставшие одним из символов города, придется долго и дорого восстанавливать. Желая найти местечко поудобнее, чтобы попялиться на поп-певицу, люди уничтожили кропотливо созданную композицию, рассчитанную на годы вперед.

Растения поломаны и потоптаны.

Растения поломаны и потоптаны.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

– День города не прошел даром. Две клумбы вытоптаны.… Это уже было 9 мая, но видно миллионы бюджетных денег - это мелочь, когда народ гуляет... И делать больше ничего не хочется, никому это не нужно! Будем бухать и скакать под Бузову, – справедливо сокрушается автор цветочной композиции Василий Волков.

Колоски будто кто-то бил с вертушки.

Колоски будто кто-то бил с вертушки.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Ранее журналист КП-Челябинск пообщался с ландшафтным дизайнером, создавшим цветники, и узнал, что это не просто диковатые растения, а сложная многолетняя система, которая должна радовать взгляд и красиво, смотреться круглый год. Очень модная и даже прогрессивная штука. Правда, опрос показал, что большинству горожан все же по душе стандартные клумбы из анютиных глазок и петуний. Похоже, те же горожане и «оторвались», прыгая на травах во время концерта. Те части цветников, с которых сцену видно не было, почти не пострадали.

Кустарники через дорогу тоже потоптаны.

Кустарники через дорогу тоже потоптаны.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Часть убитых растений убрали с цветника. Теперь он выглядит лысым и грустным. Администрация Советского района планирует его восстановить, работает с Василием Волковым.

– Композиция восстановится, но не полностью. После празднования 9-го мая полного восстановления не произошло. Сейчас, по просьбе главы района Макарова, мной будут подготовлены предложения по воссозданию, но это уже ляжет на бюджет следующего года, – рассказал о дальнейших планах дизайнер.

Особенно сильно пострадали те части, с которых можно было увидеть концерт.

Особенно сильно пострадали те части, с которых можно было увидеть концерт.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Здесь цветник почти не тронут.

Здесь цветник почти не тронут.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

На будущие празднования Волков предлагает городской администрации, которая организует концерты, задуматься над ограждениями цветников. Это будет куда практичнее и дешевле, чем заново сажать новые растения.

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