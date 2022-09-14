В Челябинске во время концерта Анны Асти на Дне города вытоптали модный цветник

Здесь будто прошел футбольный матч. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сломанные стебли, растоптанные и перемешанные со щепой травы. Кажется, что на Театральной площади Челябинска сражались слоны. Но нет, здесь был концерт Анны Асти во время празднования Дня города. Люди и животные вроде не пострадали, а вот уникальные цветники, ставшие одним из символов города, придется долго и дорого восстанавливать. Желая найти местечко поудобнее, чтобы попялиться на поп-певицу, люди уничтожили кропотливо созданную композицию, рассчитанную на годы вперед.

Растения поломаны и потоптаны. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

– День города не прошел даром. Две клумбы вытоптаны.… Это уже было 9 мая, но видно миллионы бюджетных денег - это мелочь, когда народ гуляет... И делать больше ничего не хочется, никому это не нужно! Будем бухать и скакать под Бузову, – справедливо сокрушается автор цветочной композиции Василий Волков.

Колоски будто кто-то бил с вертушки. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Ранее журналист КП-Челябинск пообщался с ландшафтным дизайнером, создавшим цветники, и узнал, что это не просто диковатые растения, а сложная многолетняя система, которая должна радовать взгляд и красиво, смотреться круглый год. Очень модная и даже прогрессивная штука. Правда, опрос показал, что большинству горожан все же по душе стандартные клумбы из анютиных глазок и петуний. Похоже, те же горожане и «оторвались», прыгая на травах во время концерта. Те части цветников, с которых сцену видно не было, почти не пострадали.

Кустарники через дорогу тоже потоптаны. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Часть убитых растений убрали с цветника. Теперь он выглядит лысым и грустным. Администрация Советского района планирует его восстановить, работает с Василием Волковым.

– Композиция восстановится, но не полностью. После празднования 9-го мая полного восстановления не произошло. Сейчас, по просьбе главы района Макарова, мной будут подготовлены предложения по воссозданию, но это уже ляжет на бюджет следующего года, – рассказал о дальнейших планах дизайнер.

Особенно сильно пострадали те части, с которых можно было увидеть концерт. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Здесь цветник почти не тронут. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

На будущие празднования Волков предлагает городской администрации, которая организует концерты, задуматься над ограждениями цветников. Это будет куда практичнее и дешевле, чем заново сажать новые растения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru